Tạo môi trường giúp trẻ phát triển toàn diện

Với trẻ mầm non, hành trình trưởng thành bắt đầu từ những điều giản dị: biết tự cất đôi dép, rửa tay trước khi ăn, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chia sẻ đồ chơi với bạn và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn. Những kỹ năng đơn giản ấy chính là bước đầu tiên giúp trẻ hình thành tính tự lập, sự tự tin và khả năng thích ứng với cuộc sống.

Tại Trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Hợp, trong mỗi buổi học, trẻ được giáo viên hướng dẫn cách tự phục vụ, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và xử lý những tình huống phù hợp với lứa tuổi. Với các cô giáo, mỗi ngày ở trường không chỉ chăm sóc trẻ ăn, ngủ, vui chơi mà còn là hành trình kiên trì giúp các em hình thành từng thói quen, kỹ năng cần thiết cho chặng đường trưởng thành sau này.

“Ở lứa tuổi mầm non, chúng tôi không yêu cầu trẻ phải nhớ nhiều kiến thức. Điều quan trọng là giúp trẻ hình thành thói quen, kỹ năng và sự tự tin”, cô giáo Đỗ Thị Định - Trường Mầm non Tân Hợp chia sẻ.

Trường Mầm non Tân Hợp hiện có 29 lớp với 720 trẻ, được tổ chức tại điểm trường chính, các phân hiệu và điểm trường lẻ. Địa bàn rộng, gần 90% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện chăm sóc, giáo dục còn không ít khó khăn. Vì vậy, xây dựng môi trường học tập phù hợp với từng nhóm trẻ được nhà trường chú trọng, để ở bất cứ điểm trường nào, các em cũng được bảo đảm những điều kiện cần thiết về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Cô giáo Hoàng Thị Lê - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hợp cho biết: “Chúng tôi xác định môi trường giáo dục phải thực sự an toàn và thân thiện. Giáo viên phải gần gũi, hiểu trẻ, đồng thời tạo cơ hội để trẻ mạnh dạn tự làm, tự trải nghiệm và hình thành tính tự lập”.

Tại Trường Mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, những hoạt động gần gũi với đời sống cũng được giáo viên lồng ghép vào quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Hoạt động chăm sóc cây giúp trẻ thêm gần gũi với thiên nhiên; trò chơi tập thể rèn khả năng phối hợp; việc tự lấy đồ dùng hay dọn dẹp sau khi chơi giúp trẻ hình thành ý thức trách nhiệm. Những bài học không cầu kỳ, nhưng được thực hành thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen.

Theo cô giáo Đoàn Thu Hồng - Trường Mầm non Nguyễn Phúc, khi được trực tiếp làm, trẻ hứng thú hơn rất nhiều. Có thể các con chưa nói được hết điều mình hiểu, nhưng qua cách thực hiện, cách trao đổi với bạn và cách giải quyết tình huống, giáo viên có thể nhận thấy sự tiến bộ của từng trẻ”.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 157 trường mầm non, 4.194 nhóm, lớp với hơn 101.470 trẻ. 100% trường mầm non trực tiếp tổ chức nấu ăn cho trẻ tại trường, qua đó chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ.

Từ thực tế ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh cho thấy, cách chăm sóc, giáo dục trẻ đang từng bước chuyển từ “chăm cho tốt” sang tạo dựng môi trường để trẻ được phát triển toàn diện. Dinh dưỡng, sức khỏe, an toàn, giáo dục và trải nghiệm không tách rời mà được kết hợp trong từng hoạt động hằng ngày.

Một ngày ở trường của trẻ vì thế được tạo nên từ rất nhiều điều nhỏ bé: bữa ăn đủ chất, giấc ngủ ngon, giờ học được tự mình khám phá, giơ tay phát biểu, nhường đồ chơi cho bạn hoặc tự hoàn thành một việc đơn giản mà trước đây cần cô giúp đỡ.

Cùng với đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động, chuyển đổi số cũng đang từng bước được các cơ sở giáo dục mầm non ứng dụng trong công tác chuyên môn. Hình ảnh, video, học liệu điện tử được giáo viên khai thác để minh họa bài học, tăng tính trực quan và tạo hứng thú cho trẻ. Công nghệ cũng hỗ trợ nhà trường trao đổi thông tin với phụ huynh, giúp gia đình nắm bắt kịp thời quá trình học tập, sinh hoạt của con em mình.

Những thay đổi ấy là nền tảng quan trọng cho quá trình trưởng thành của mỗi trẻ. Khi nhà trường tạo dựng được môi trường an toàn, thân thiện, trẻ được yêu thương, bảo vệ và khuyến khích khám phá, mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày được chăm sóc, mà còn được lớn lên.