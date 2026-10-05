Tạo môi trường đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Phú Thọ

Trường Mầm non Hùng Vương tổ chức cho trẻ giao lưu làm quen với tiếng Anh.

Tạo nền tảng sử dụng tiếng Anh từ bậc mầm non

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần có lộ trình phù hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục và khả năng tiếp nhận của người học. Tại Phú Thọ, các trường đang từng bước tạo môi trường để trẻ, học sinh được tiếp cận, sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn.

Tại Trường Mầm non Hùng Vương (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh được triển khai trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường.

Theo bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Vương, nhà trường nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về quy trình tổ chức chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ. Phụ huynh đồng thuận, tích cực đăng ký cho trẻ tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Để chuẩn bị cho lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Vương cho rằng cần bồi dưỡng năng lực giao tiếp tiếng Anh cơ bản, từ vựng chuyên ngành cho giáo viên mầm non.

Theo đó, giáo viên cần được bồi dưỡng phát âm, từ vựng theo những chủ đề gần gũi và sử dụng câu lệnh ngắn trong lớp. Hoạt động được tổ chức theo hướng “học bằng chơi”, thông qua bài hát, thơ, câu chuyện, trò chơi vận động, đóng vai; chú trọng giai đoạn nghe - hiểu, không ép trẻ phản hồi bằng lời khi chưa sẵn sàng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân - giáo viên lớp MG5A1, Trường Mầm non Hùng Vương cho biết, trẻ mầm non có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên khá nhanh thông qua âm thanh, hình ảnh và nhịp điệu bài hát. Trẻ thường hào hứng với trò chơi phản xạ, nghe nhạc, xem hoạt hình ngắn hoặc vận động theo hiệu lệnh tiếng Anh.

Theo cô Thanh Xuân, ở giai đoạn đầu, khả năng nghe, hiểu của trẻ phát triển rõ hơn khả năng nói. Vì vậy, hoạt động cần nhẹ nhàng, tạo cơ hội để trẻ nghe, làm quen và phản hồi khi cảm thấy tự tin. Cùng với đó, giáo cụ trực quan, vật thật, múa rối, màn hình tương tác và công nghệ AI có thể hỗ trợ trẻ làm quen với tiếng Anh. Quan trọng là duy trì không khí vui vẻ, động viên trẻ, không tạo áp lực khi trẻ phát âm chưa chính xác.

Trường THCS Bản Nguyên - Phân hiệu Vĩnh Lại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.

Mở rộng môi trường giao tiếp tiếng Anh ở bậc THCS

Nếu ở bậc mầm non, tiếng Anh được tiếp cận thông qua hoạt động vui chơi, thì ở THCS, yêu cầu đặt ra là tăng cơ hội để học sinh nghe, nói và sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống gần với thực tế.

Thầy Nguyễn Thanh Xuân, giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Bản Nguyên - Phân hiệu Vĩnh Lại (xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) cho rằng, để tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, điều quan trọng là tạo môi trường để học sinh được nghe, nói và sử dụng tiếng Anh thường xuyên, thay vì chỉ coi đây là một môn học trong sách giáo khoa.

Trong giờ học, giáo viên sử dụng tiếng Anh ở những tình huống phù hợp với trình độ học sinh như chào hỏi, điểm danh, hướng dẫn nhiệm vụ, tổ chức trò chơi, đặt câu hỏi, nhận xét và động viên. Những câu giao tiếp ngắn, quen thuộc được lặp lại để học sinh hiểu nghĩa, từng bước hình thành phản xạ.

Theo thầy Nguyễn Thanh Xuân, việc triển khai cần thực hiện từng bước, phù hợp từng trường và từng nhóm học sinh. Trước hết, cần giúp các em dám sử dụng tiếng Anh, không sợ mắc lỗi và từng bước hình thành thói quen giao tiếp.

Một giải pháp được giáo viên đề xuất là xây dựng các “English zones” hoặc “English moments”, dành một số không gian, thời điểm trong trường để học sinh sử dụng tiếng Anh. Các trường có thể tổ chức câu lạc bộ, ngày hội tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm, sân chơi giao tiếp và hoạt động liên môn bằng tiếng Anh.

Cùng với mở rộng môi trường thực hành, giáo viên cần tiếp tục được bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, phương pháp dạy học giao tiếp, kỹ năng thiết kế hoạt động và khai thác học liệu số; đồng thời có học liệu phù hợp với các nhóm trình độ để tổ chức dạy học phân hóa.

Từ thực tế giảng dạy, cô Vũ Thị Hương Sen - giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Bản Nguyên - Phân hiệu Vĩnh Lại nhận thấy, học sinh khu vực nông thôn còn ít cơ hội tiếp xúc, sử dụng tiếng Anh ngoài lớp học. Một số em thiếu tự tin, tâm lý sợ sai nên kỹ năng nghe, nói còn hạn chế.

Theo cô Hương Sen, giáo viên cần chủ động tạo môi trường sử dụng tiếng Anh từ những hoạt động nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực học sinh. Bên cạnh đó, cần tăng cường học liệu trực quan, ứng dụng video, phần mềm hỗ trợ phát âm và các hoạt động tương tác để nâng cao hiệu quả dạy, học tiếng Anh.

Thực tế tại các cơ sở giáo dục ở Phú Thọ cho thấy, dạy và học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai không chỉ là tăng thời lượng học, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để người học sử dụng tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi, năng lực. Phát triển đội ngũ, học liệu, cơ sở vật chất và mở rộng không gian thực hành là những điều kiện cần thiết để các trường học ở Phú Thọ từng bước thực hiện mục tiêu này.