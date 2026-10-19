Tạo môi trường để phụ nữ phát triển toàn diện, bình đẳng

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh. Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh đã kiện toàn 129 Hội cấp xã, 1.940 chi hội, tập hợp hơn 870 nghìn hội viên. Các cấp Hội đã đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thực hiện chuyển đổi số. Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý hiệu quả nguồn vốn vay trên 10.300 tỷ đồng cho hơn 130 nghìn thành viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Huy Tuấn cũng chỉ ra những thách thức đang tác động trực tiếp đến đời sống phụ nữ và gia đình hiện nay, bao gồm: các vấn đề về việc làm, thu nhập, sinh kế, nhu cầu nhà ở xã hội, trường mầm non và an sinh xã hội. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, bạo lực gia đình, mất an toàn thực phẩm cũng như các vướng mắc về môi trường, nước sạch và công tác cán bộ nữ sau sắp xếp tại cơ sở vẫn là những nỗi lo hiện hữu. Giải quyết các khó khăn này là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng. Quan điểm của tỉnh là phải tạo môi trường tối ưu để phụ nữ phát triển toàn diện, bình đẳng và tham gia thực chất vào công tác giám sát, thực hiện chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu hội nghị đối thoại với phụ nữ phải hướng tới giải quyết triệt để vấn đề, không dừng lại ở giải thích chính sách và tuyệt đối không né tránh việc khó; sau đối thoại phải có hành động. Chất lượng của hội nghị đối thoại không đo bằng số câu hỏi đã trả lời tại hội trường mà bằng số vấn đề được tháo gỡ và những chuyển biến cụ thể. Mục tiêu nhằm giúp cấp ủy, chính quyền hiểu hơn những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và gia đình; đồng thời tiếp nhận những đề xuất có giá trị để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Các cán bộ, hội viên phụ nữ kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị.

Hội nghị đối thoại tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như: môi trường, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; an sinh xã hội, phát triển kinh tế và bình đẳng giới; chuyển đổi số và nâng cao năng lực tổ chức Hội cơ sở. Các đại biểu phản ánh thực trạng và đề xuất giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, hàng giả; đồng thời giải quyết các vướng mắc về xử lý chất thải, cung cấp nước sạch và hoàn thiện hạ tầng dân sinh.

Về nhóm vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế và bình đẳng giới, hội nghị tập trung bàn thảo về chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế và các đề án phụ nữ khởi nghiệp. Đại biểu kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư tháo gỡ điểm nghẽn về nhu cầu nhà ở xã hội, y tế, xây dựng nhà trẻ và trường mầm non tại các khu cụm công nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh thực chất và thúc đẩy bình đẳng giới. Về chuyển đổi số và nâng cao năng lực tổ chức Hội cơ sở, các đại biểu kiến nghị đẩy mạnh các cơ chế hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao kỹ năng số, tích cực tham gia phát triển kinh tế số; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn về công tác cán bộ nữ và củng cố điều kiện hoạt động cho hệ thống tổ chức Hội cấp cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Các cán bộ, hội viên phụ nữ kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị.

Các câu hỏi, kiến nghị trực tiếp từ các điểm cầu đã được lãnh đạo UBND tỉnh cùng người đứng đầu các sở, ngành liên quan tiếp thu, trực tiếp giải trình làm rõ căn cứ pháp lý và đưa ra lộ trình, giải pháp xử lý cụ thể, sát thực tiễn.