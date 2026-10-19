Tạo môi trường để phụ nữ cống hiến và phát triển

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tham dự hội nghị, nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ đề xuất, kiến nghị các nội dung xoay quanh giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội; chính sách khuyến khích hội viên phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường; chính sách hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ quản lý tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một số ý kiến mong muốn có thông tin rộng rãi hơn về các dự án nhà ở xã hội, chính sách đãi ngộ, điều kiện an cư để các bạn trẻ yên tâm công tác và ổn định cuộc sống; kế hoạch đào tạo cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới... Chị Võ Thị Phương Trang, chủ cơ sở sản xuất rượu thủ công Út Tây đề xuất lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí thêm kinh phí hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long kiến nghị xây dựng các chương trình hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tiếp cận khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm về tình hình cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý từ khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất lãnh đạo thành phố phổ biến chương trình, kế hoạch cho công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, những vấn đề đặt ra được lãnh đạo thành phố giải đáp cụ thể, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội là cầu nối tin cậy giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Đại diện các sở, ngành cũng thông tin với cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, các thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kinh doanh, công tác đào tạo cán bộ nữ...

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, phát biểu.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ, điều kiện hoạt động của Hội, nhà ở, việc làm và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Bà nhấn mạnh, giá trị của đối thoại phải được thể hiện bằng những chuyển biến trong thực tế, các vấn đề được giải quyết thỏa đáng. Vì vậy, các cấp, ngành cần tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhất là cấp xã; đánh giá mức kinh phí có phù hợp với quy mô địa bàn, số lượng hội viên và yêu cầu nhiệm vụ. Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phổ biến đối tượng, điều kiện và thủ tục tiếp cận nhà ở xã hội để người đủ điều kiện tiếp cận chính sách thuận lợi.

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát cán bộ nữ ở từng cấp, từng lĩnh vực, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ trưởng thành từ cơ sở; đào tạo phải gắn với giao việc, rèn luyện và bố trí sử dụng, đánh giá phải công bằng, công tâm bằng năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các cấp, ngành chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực.

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Cán bộ hội phải gần dân, có mặt khi hội viên, phụ nữ cần, biết ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn lực và chuyển phản ánh của hội viên thành đề xuất thiết thực.Chất lượng hoạt động của Hội phải thể hiện ở khả năng tập hợp, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ phụ nữ giải quyết những khó khăn.

Các ngành, địa phương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, kết nối việc làm phù hợp; quan tâm phụ nữ khó khăn, phụ nữ có con nhỏ; hỗ trợ sinh kế, tiếp cận vốn và thị trường, nâng cao năng lực kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Đối với phụ nữ di cư, hồi hương và trẻ em, các đơn vị cần tăng cường hỗ trợ tiếp cận giáo dục, y tế, an sinh xã hội, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Thành phố đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó phụ nữ có vai trò quan trọng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng các thế hệ cán bộ Hội tiếp tục truyền kinh nghiệm, dìu dắt lớp trẻ, mỗi hội viên phụ nữ không ngừng học tập, tự tin, phát huy năng lực. Các cấp ủy chính quyền phải quan tâm bằng hành động cụ thể, tạo môi trường để phụ nữ cống hiến, trưởng thành và được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.