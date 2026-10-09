Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các dự án du lịch

Khu vực hồ Trị An nằm trong quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.

Với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, mang tính tổng hợp, hướng đến chất lượng cao, đẳng cấp, có trọng tâm, trọng điểm dựa vào tiềm năng, lợi thế riêng và là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của thành phố theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh (Nghị quyết số 10), ngành du lịch Đồng Nai đang nỗ lực đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.

Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch

Để mời gọi các nhà đầu tư đến với Đồng Nai, thành phố ưu tiên ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt phát triển hạ tầng giao thông, bến thủy nội địa, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước kết nối các khu du lịch trọng điểm tạo động lực thu hút đầu tư và thuận lợi cho người dân, du khách trong việc đi lại; hạ tầng số hóa du lịch, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích, di sản để phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 10 xác định, Đồng Nai phải xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, rà soát quy hoạch du lịch theo tư duy kinh tế xứng tầm làm cơ sở thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, tái đầu tư phát triển du lịch. Đặc biệt lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để huy động vốn ngoài nhà nước đầu tư các dự án lớn, xây dựng các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp, các công trình văn hóa, thể thao gắn với du lịch tại các khu vực trọng điểm.

Song song với nhiệm vụ thu hút các nhà đầu tư mới, Đồng Nai còn tích cực rà soát dự án phát triển du lịch có quy mô lớn để có giải pháp xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành và đi vào khai thác nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh và tạo thương hiệu cho du lịch phát triển.

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư, quản lý, bảo vệ, tôn tạo di tích, bảo tồn phục dựng các lễ hội truyền thống, các nghề, làng nghề truyền thống để đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch.

Hình thành các khu vực du lịch kết nối trục Sân bay Long Thành

Để thúc đẩy, lan tỏa các lợi ích và giá trị của du lịch gắn với du lịch lịch sử, cách mạng và du lịch sinh thái, ngành du lịch Đồng Nai huy động các nguồn lực xây dựng, hình thành các khu vực du lịch trọng điểm tại khu đô thị Sân bay Long Thành, núi Chứa Chan, hồ Trị An, Vườn quốc gia Cát Tiên, rừng phòng hộ Tân Phú, núi Bà Rá - hồ Thác Mơ, khu vực biên giới…

Ngoài ra, Đồng Nai còn tăng cường kết nối các điểm du lịch của địa phương; hình thành các tuyến, chương trình tham quan du lịch giữa các khu vực để phát huy các tiềm năng, tạo các sản phẩm du lịch hoàn thiện. Tăng cường sự hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để khai thác và phát huy lợi thế về du lịch (du lịch sinh thái, lịch sử cách mạng…).

Trong năm 2026, Đồng Nai có 16 dự án du lịch được đưa vào danh mục mời gọi nhà đầu tư. Các dự án trải đều ở một số địa phương có lợi thế phát triển du lịch như: Dự án Điểm du lịch sinh thái Bàu nước sôi - Thác Mai đầu tư 2 điểm du lịch sinh thái theo định hướng phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tại khu vực rừng phòng hộ Tân Phú; Dự án Khu du lịch hồ Đa Tôn với diện tích 1,1 ngàn hécta, thuộc địa bàn phường Tân Phú và xã Phú Lâm…

Đặc biệt, tại khu vực hồ Trị An, nơi được Chính phủ chọn quy hoạch khu du lịch quốc gia có 5 dự án kêu gọi nhà đầu tư với tổng diện tích gần 2,6 ngàn hécta như: Dự án Trung tâm nghĩ dưỡng tại khu vực Bà Hào, khu công viên Safari Mã Đà, các đảo trên hồ Trị An, điểm du lịch Trị An, Khu du lịch sinh thái ven hồ Trị An tại Mã Đà.