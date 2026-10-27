Tạo lực đẩy phát triển hệ thống bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông Thủ đô

Với các chính sách đặc thù, Nghị quyết đã tạo “cú hích” lớn để giải quyết các bài toán cấp bách về hạ tầng giao thông Hà Nội trong giai đoạn mới.

Giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ). Ảnh: Duy Khánh

Chính sách bao quát lĩnh vực hạ tầng đường bộ

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, kết cấu hạ tầng đường bộ của Thủ đô đã được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết vùng.

Tuy nhiên, trước tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông còn diễn ra tại một vài khu vực; hạ tầng giao thông công cộng, bến xe, bãi đỗ xe, các công trình hỗ trợ tổ chức giao thông và điều kiện phục vụ khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, thủ tục môi trường.

Đối với công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ và đường sắt đô thị, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải có cơ chế rõ hơn để sử dụng hiệu quả tài sản công, huy động nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa; xử lý kịp thời các tình huống cấp bách về an toàn giao thông; đồng thời tăng cường văn minh đô thị, mỹ quan đô thị và hiệu quả tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Vì vậy, việc xây dựng một nghị quyết thống nhất, bao quát cả công tác đầu tư phát triển và công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn và trên cơ sở pháp lý được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026, tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn thành phố (thực hiện Điểm a, b, c, đ, Khoản 1, Điều 13 và Điểm d, Khoản 4, Điều 26, Luật Thủ đô năm 2026).

Các chính sách trong nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa, vận dụng các chính sách đặc thù đang được áp dụng đối với một số địa phương và một số dự án trên cả nước, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư phát triển và quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố; bảo đảm không làm thay đổi các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ và các lĩnh vực có liên quan.

Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đánh giá, nội dung nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng và phát triển đô thị bền vững, xanh, thông minh; đẩy mạnh liên kết vùng và phát huy vai trò động lực của các đô thị lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2026 và các luật có liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, đường bộ, đường sắt, đầu tư công, đối tác công tư và quản lý tài sản công. Các cơ chế, chính sách được đề xuất cơ bản bảo đảm đúng thẩm quyền của HĐND thành phố, có tính kế thừa và cụ thể hóa quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, khi nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị, tổ chức không gian đô thị, quản lý phương tiện, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ số ngày càng cấp thiết.

Việc ban hành Nghị quyết góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Tạo cơ sở để triển khai nhiều dự án bãi đỗ xe

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND là quy định khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe. Trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nằm trong phạm vi, ranh giới của dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phục vụ vì lợi ích công cộng được phê duyệt và được áp dụng trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở đó, ngay tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu để thực hiện dự án đỗ xe, cây xanh khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ), do UBND phường Ô Chợ Dừa làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư là nhằm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ và khớp nối hạ tầng giao thông với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ).

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch khu vực, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao tiện ích phục vụ người dân; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với chủ trương lấy người dân làm trung tâm trong quá trình cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ dự án, phường Ô Chợ Dừa cũng tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng.

Thực hiện Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND, Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt (phường Bạch Mai) có tổng vốn đầu tư hơn 1.193 tỷ đồng cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư. Với diện tích khu đất thu hồi 6.843,6m2, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7-2027.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng dự án này tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống nhân dân. Do đó, chính quyền phường xác định cần thực hiện thận trọng, dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật.

Bên cạnh các dự án nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn UBND phường Hoàn Kiếm triển khai dự án bãi đỗ xe ngầm tại Vườn hoa Đường Thành - Phùng Hưng (Vườn hoa Bát Đàn).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ bố trí đầu tư xây dựng 1 bến xe, 4 bãi đỗ xe tập trung bằng nguồn vốn đầu tư công; đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng 6 bãi đỗ xe bằng nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc theo hình thức đối tác công tư. Trong giai đoạn 2031-2035, thành phố Hà Nội tiếp tục bố trí đầu tư xây dựng 2 bến xe bằng nguồn vốn đầu tư công; đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng 3 bãi đỗ xe từ nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc theo hình thức đối tác công tư.

Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND cũng đặt ra yêu cầu về tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện; không làm gián đoạn việc vận hành thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; từ đó góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua cơ chế phân công trách nhiệm và giám sát theo quy định.

Thực tế các dự án đã và đang được triển khai cho thấy, với kết quả cần đạt được khi xây dựng dự thảo, các quy định của Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư phát triển và quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt đô thị; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao văn minh đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.