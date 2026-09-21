Tạo lực đẩy mới cho công nghiệp nông thôn

Chương trình khuyến công Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mới cho kinh tế nông thôn. Trong đó, việc tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế địa phương, đồng thời gắn kết với sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững chính là định hướng chiến lược trong phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT).

Ưu tiên cho sản phẩm lợi thế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, các cơ sở CNNT tại Khánh Hòa đang đứng trước áp lực phải chuyển đổi mạnh mẽ. Phương thức sản xuất thủ công, công nghệ lạc hậu không còn đủ sức duy trì lợi thế cạnh tranh. Nhận diện rõ thách thức này, Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 đã đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất.

Mục tiêu trong 5 năm tới, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; đồng thời, triển khai 100 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Ưu tiên hàng đầu được dành cho các sản phẩm công nghiệp có lợi thế vượt trội của địa phương như chế biến hải sản, yến sào, trầm hương, nho, táo, các nông sản thực phẩm khác và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Công ty Cổ phần DT Food (phường Bắc Nha Trang) được hỗ trợ từ nguồn khuyến công để đầu tư máy móc hiện đại, phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cho biết, nếu không cải tiến máy móc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó trụ vững khi chi phí nhân công và nguyên liệu ngày càng tăng. Rất mong trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ để thêm nhiều cơ sở CNNT có cơ hội tiếp cận thiết bị tự động hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ thiết bị đơn lẻ, việc xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật còn mang tính lan tỏa cao. Khi một mô hình ứng dụng công nghệ mới thành công, hàng chục cơ sở CNNT lân cận có thể đến tham quan, học hỏi và tự tin đầu tư nối tiếp. Ngoài ra, để sản phẩm vươn xa, chương trình khuyến công còn thiết lập hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện như: Tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh (mỗi đợt phấn đấu chọn trên 50 sản phẩm); đăng ký 2 nhãn hiệu sản phẩm; đầu tư 3 phòng trưng bày sản phẩm; tổ chức 1 hội chợ triển lãm cấp tỉnh; hỗ trợ 32 lượt gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước.

Ông Lê Quốc Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, Chương trình khuyến công Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 nhằm mục tiêu phát triển CNNT theo hướng bền vững, hiện đại và hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Điểm then chốt của chương trình khuyến công giai đoạn này là sự chuyển hướng từ hỗ trợ diện rộng sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh ưu tiên đặc biệt cho các sản phẩm mang bản sắc Khánh Hòa có khả năng xuất khẩu hoặc phục vụ du lịch.

Nâng cao năng lực quản trị

Điểm đột phá của Chương trình khuyến công Khánh Hòa 2026 - 2030 chính là tích hợp mạnh mẽ nội dung sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững vào định hướng hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này giúp các sản phẩm CNNT đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường. Tỉnh sẽ hỗ trợ công nghệ, máy móc thiết bị xử lý nước thải, khí thải cho 3 cơ sở CNNT; tổ chức 2 hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp gắn với hạ tầng xử lý môi trường đồng bộ.

Trong vòng 5 năm tới, tỉnh cũng đặt mục tiêu tổ chức 15 hội nghị, tập huấn chuyên đề cho các chủ cơ sở CNNT về quản lý kinh doanh, tài chính, marketing, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Công tác truyền thông cũng được đổi mới qua nhiều kênh như truyền hình, truyền thanh, bản tin, cẩm nang và trang tin điện tử. Đội ngũ cán bộ khuyến công cũng được chú trọng bồi dưỡng với 2 đoàn trao đổi kinh nghiệm trong nước, 2 đợt tập huấn nghiệp vụ nội tỉnh và 8 đợt tham gia các chương trình đào tạo của Bộ Công Thương.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải (xã Thuận Bắc).

Ông Nguyễn Sanh Đương - Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, nhằm tạo động lực bứt phá cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, hướng tới nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt của hoạt động khuyến công trên địa bàn. Trong đó, việc rà soát, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách sửa đổi, bổ sung phù hợp với hệ thống quy định hiện hành được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Nhằm đưa chính sách đi vào cuộc sống, các hoạt động khảo sát thực tế cũng được tăng cường để nắm bắt sát tình hình vận hành của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, ngành chức năng chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ trúng nhu cầu, giúp các cơ sở CNNT tháo gỡ vướng mắc, mở rộng quy mô sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Khánh Hòa dự kiến gần 36,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ khuyến công quốc gia hơn 3,1 tỷ đồng; nguồn kinh phí khuyến công địa phương hơn 33,2 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chương trình bao gồm nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, vốn của cơ sở CNNT, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác nhằm đầu tư, phát triển CNNT.