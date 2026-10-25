Tạo lực đẩy cho chăn nuôi hàng hoá

Gia đình ông Đỗ Văn Như, thôn Bản Hẻo, xã Liên Sơn hiện duy trì đàn lợn nái ngoại 25 con cùng 2 con lợn đực giống. Không chỉ phục vụ nhu cầu chăn nuôi của gia đình, ông Như còn cung ứng tinh lợn cho các hộ trong vùng, góp phần giúp người dân chủ động nguồn giống, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi.

Thông qua chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 21, gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng để thực hiện mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản với quy mô từ 15 con trở lên. Nguồn lực này góp phần giảm áp lực chi phí đầu tư, tạo điều kiện để gia đình duy trì và phát triển sản xuất.

Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô tập trung của gia đình ông Đỗ Văn Như, thôn Bản Hẻo, xã Liên Sơn.

Cùng với đầu tư con giống, gia đình ông Như chú trọng vệ sinh chuồng trại, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Khu vực cửa chuồng được bố trí hố vôi sát trùng; việc phun thuốc khử khuẩn được thực hiện định kỳ, tăng tần suất lên hai ngày một lần khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong vùng.

Với người chăn nuôi, đầu tư mở rộng quy mô phải đi đôi với kiểm soát dịch bệnh là yếu tố quan trọng bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì hiệu quả sản xuất.

Gia đình ông Đỗ Văn Như (thôn Bản Hẻo, xã Liên Sơn) chú trọng vệ sinh, giữ gìn chuồng trại sạch sẽ để bảo đảm an toàn sinh học.

Từ thực tế triển khai chính sách, đến nay xã Liên Sơn đã hỗ trợ 14 mô hình chăn nuôi trên địa bàn.

Theo ông Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, ngay sau khi thực hiện triển khai Nghị quyết 21, cấp ủy, chính quyền xã đã phổ biến nội dung chính sách đến các thôn và hộ chăn nuôi; đồng thời gắn việc phát triển quy mô đàn với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, hướng tới hiệu quả kinh tế bền vững.

Người dân thực hiện rắc vôi bột sát trùng khu vực lối vào chuồng trại để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Những mô hình tại cơ sở cho thấy chính sách hỗ trợ tạo thêm động lực để người dân đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ được đo bằng số mô hình được triển khai hay quy mô đàn vật nuôi tăng lên, mà còn ở khả năng duy trì sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng con giống và từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Người dân chăm sóc đàn lợn thương phẩm, nâng cao chất lượng và quy mô chăn nuôi hàng hóa

Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có khoảng 1,49 triệu con gia súc chính, hơn 13,3 triệu con gia cầm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 134.600 tấn, bằng 79,18% kế hoạch; 1.178 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại. Quy mô này cho thấy, chăn nuôi tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng đàn giống, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, môi trường.

Để tạo thêm nguồn lực cho phát triển sản xuất, năm 2026, tỉnh Lào Cai điều chỉnh, bổ sung dự toán, nâng tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản lên hơn 71,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cho chăn nuôi hàng hóa, đặc sản được đề xuất bố trí hơn 44,1 tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng kinh phí.

Nguồn lực hỗ trợ tập trung cho chăn nuôi cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực sản xuất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn.

Đối với người dân, chính sách góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu, tạo điều kiện cải thiện chất lượng con giống và mở rộng quy mô đàn.

Đối với chính quyền cơ sở, đây là cơ hội thúc đẩy tổ chức lại sản xuất, nâng cao ý thức chăn nuôi an toàn sinh học và khai thác tiềm năng của từng địa bàn.

Tuy nhiên, để nguồn lực phát huy hiệu quả, quá trình triển khai cần bảo đảm người dân hiểu đúng chính sách, đáp ứng các điều kiện hỗ trợ và được hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu.

Tại xã Hạnh Phúc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, trâu, bò, dê và gia cầm đặc sản, với mức hỗ trợ từ 5 đến 50 triệu đồng/cơ sở tùy mô hình và nội dung hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật tại địa bàn vùng cao còn gặp khó khăn, nhất là đối với yêu cầu xử lý chất thải chăn nuôi.

Ông Giàng A Pàng - Trưởng thôn Bản Công, xã Hạnh Phúc cho biết, theo quy định của Nghị quyết 21, hộ chăn nuôi phải xây dựng hệ thống biogas. Song, địa điểm chăn nuôi của các hộ dân trong thôn đều không có đủ mặt bằng để thực hiện, đây là một khó khăn.

Khó khăn từ thực tế địa hình đặt ra yêu cầu hướng dẫn chính sách phải cụ thể, sát điều kiện sản xuất của người dân. Theo Điều 9 Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND, đối với nội dung hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi, cơ sở có thể sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi; hoặc xây dựng mới công trình khí sinh học đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền.

Từ thực tế trên, việc xây dựng công trình khí sinh học không phải là phương án duy nhất để đáp ứng nội dung hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, phương án thay thế cũng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở quy định này, chính quyền địa phương cần phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân xác định phương án phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời kiểm tra các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường và hồ sơ nghiệm thu.

Việc hướng dẫn cần được thực hiện ngay từ khâu đăng ký, lựa chọn mô hình và dự kiến đầu tư, giúp người dân tránh phát sinh chi phí không cần thiết, bảo đảm đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, đối với những hộ ở địa hình đồi dốc, diện tích chật hẹp, việc tư vấn phương án xử lý chất thải phù hợp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn mà vẫn bảo đảm mục tiêu chăn nuôi an toàn, bền vững.

Cán bộ chuyên môn xã kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại ngay từ khâu đầu tư ban đầu, giúp người dân đáp ứng đúng điều kiện thụ hưởng chính sách.

Nghị quyết 21 mở thêm cơ hội để người dân đầu tư phát triển chăn nuôi hàng hóa, nhưng hiệu quả chính sách phụ thuộc nhiều vào chất lượng tổ chức thực hiện tại cơ sở. Khi nguồn lực hỗ trợ được gắn với hướng dẫn kỹ thuật sát thực tế, kiểm soát dịch bệnh và giải pháp xử lý chất thải phù hợp, người chăn nuôi sẽ có thêm điều kiện phát triển sản xuất ổn định, nâng cao giá trị đàn vật nuôi. Đây cũng là nền tảng để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa, an toàn và bền vững.