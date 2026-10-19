Tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân - Bài cuối: Đồng bộ giải pháp 'phủ sóng' Sổ sức khỏe điện tử

Trong đó, việc chuẩn hóa thông tin đầu vào, tháo gỡ vướng mắc về tài chính và thủ tục, nâng cao năng lực công nghệ tại tuyến cơ sở, đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành y tế với cơ quan Công an và chính quyền địa phương là những giải pháp có ý nghĩa quyết định. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng hồ sơ được khởi tạo mà còn bảo đảm kết quả khám được cập nhật chính xác, kịp thời, phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Đoàn viên, thanh niên phường Vị Tân và cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân hướng dẫn người dân tích hợp sổ BHXH, thẻ BHYT và Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Hoàn thiện quy trình

Đến giữa tháng 10/2026, số Sổ sức khỏe điện tử được khởi tạo trên ứng dụng VNeID cho người dân Cần Thơ mới chỉ đạt 1.202.765 người, tương đương 37,16% dân số. Kết quả này cho thấy việc mở rộng hoạt động khám sức khỏe cần được triển khai song song với nâng cao hiệu quả thu thập, chuẩn hóa, cập nhật và liên thông dữ liệu.

Theo ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, một trong những giải pháp cần triển khai ngay là tạo lập hồ sơ từ dữ liệu khám sức khỏe và mã định danh công dân. Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an cần hỗ trợ đồng bộ, tích hợp trên nền tảng VNeID. Đề xuất này hướng tới xử lý khoảng cách giữa dữ liệu khám sức khỏe đã phát sinh tại cơ sở y tế và thông tin được hiển thị trên ứng dụng của người dân.

Tuy nhiên, để giải pháp phát huy hiệu quả, việc tạo lập hồ sơ phải gắn với quy trình xác thực, đối soát và cập nhật theo hướng dẫn chuyên môn. Dữ liệu cần được gắn đúng người, hạn chế trùng lặp, bảo đảm khả năng truy xuất và sử dụng trong những lần khám tiếp theo. Việc tạo hồ sơ từ dữ liệu sẵn có không đồng nghĩa với việc tự động có đầy đủ thông tin sức khỏe cho từng cá nhân; những nội dung còn thiếu vẫn cần được bổ sung theo quy trình phù hợp.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, việc thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID phải được triển khai đồng bộ. Trên cơ sở đó, thành phố cần tổ chức quy trình thống nhất giữa các cơ sở khám chữa bệnh, Trạm Y tế, cơ quan quản lý dữ liệu và đơn vị phụ trách tích hợp trên nền tảng định danh điện tử.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, để thực hiện hiệu quả công tác này, ngành y tế cần tăng cường kiểm tra tiến độ tại từng cơ sở, đối chiếu số lượt khám với số hồ sơ đã nhập, số hồ sơ gửi thành công và số hồ sơ được đồng bộ. Những trường hợp chưa hoàn tất phải được phân loại theo nguyên nhân: thiếu thông tin định danh, sai lệch dữ liệu, lỗi phần mềm, gián đoạn kết nối hay chưa thực hiện nhập liệu. Cách làm này giúp cơ quan quản lý xác định đúng nơi phát sinh vướng mắc và giao trách nhiệm xử lý cụ thể.

Việc hỗ trợ người dân hoàn thiện thông tin định danh cũng cần được đưa vào quy trình tổ chức khám. Các cơ sở y tế phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, kiểm tra tình trạng tài khoản và hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Người dân cần được thông báo trước về giấy tờ nên mang theo khi đi khám, nhất là căn cước công dân gắn chíp và các thông tin cần thiết để đối chiếu hồ sơ.

Với những người cao tuổi, người khuyết tật, người không có điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng, việc hỗ trợ trực tiếp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể và lực lượng hỗ trợ tại địa phương có thể phối hợp hướng dẫn theo từng nhóm đối tượng, tránh để hạn chế về kỹ năng số trở thành nguyên nhân khiến người dân không tiếp cận được thành quả chuyển đổi số y tế.

Bên cạnh tỷ lệ hồ sơ đã khởi tạo, cần theo dõi tỷ lệ dữ liệu được xác thực, tỷ lệ kết quả khám được cập nhật, tỷ lệ hồ sơ đồng bộ thành công và số trường hợp tồn đọng chưa được xử lý. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng triển khai thực chất, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ ban đầu.

Huy động nguồn lực, đưa dịch vụ đến gần người dân

Cùng với giải pháp công nghệ, việc hoàn thiện cơ chế tài chính và tổ chức thực hiện tại cơ sở có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ tạo lập Sổ sức khỏe điện tử. Theo Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố Cần Thơ, tổng kinh phí dự kiến triển khai nhiệm vụ trong năm 2026 là 193 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, nguồn huy động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Để nguồn lực được sử dụng hiệu quả, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố phân công nhiệm vụ cho Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí thực tế, hướng dẫn địa phương xử lý phần phát sinh giữa kế hoạch trước đây và kế hoạch hiện hành, đồng thời làm rõ quy trình lập dự toán, thanh toán, quyết toán.

Đối với những vướng mắc về tư cách pháp nhân trong ký hợp đồng, lãnh đạo thành phố yêu cầu không để Trạm Y tế đứng ra ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh khác. Thay vào đó, UBND cấp xã giao đơn vị chuyên môn phù hợp, như Văn phòng UBND, Phòng Văn hóa hoặc Phòng Kinh tế, đại diện ký kết đặt hàng dịch vụ công theo đúng quy định. Việc xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm giúp hạn chế tình trạng mỗi địa phương vận dụng khác nhau, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và thanh quyết toán.

Giải pháp này cần đi kèm hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Các xã, phường cần chủ động rà soát số người thuộc diện khám, xây dựng dự toán sát nhu cầu, lựa chọn cơ sở đủ điều kiện và thống nhất ngay từ đầu yêu cầu nhập liệu, bàn giao dữ liệu sau khám.

Với các địa bàn khó khăn về nguồn kinh phí, khả năng huy động xã hội hóa và điều kiện tổ chức khám, việc phân bổ nguồn lực cần tính đến đặc điểm dân cư, quy mô đối tượng và năng lực của hệ thống y tế tại chỗ. Thành phố đã xác định thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Việc tổ chức khám cần bảo đảm các nhóm này được tiếp cận dịch vụ, đồng thời kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ điện tử...

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức tiên phong tích hợp đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID để làm gương. Đây là biện pháp cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân bằng trải nghiệm thực tế.

Theo Kế hoạch số 465/KH-UBND, mục tiêu cuối năm 2026 của thành phố là toàn bộ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm và kết quả được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, các giải pháp cần được triển khai đồng thời, có đầu mối chịu trách nhiệm, có thời hạn xử lý và có chỉ số kiểm tra cụ thể.

Nâng tỷ lệ phủ Sổ sức khỏe điện tử vì vậy không thể chỉ trông chờ vào một đợt cao điểm hay một giải pháp kỹ thuật riêng lẻ. Kết quả phụ thuộc vào sự liên thông giữa cơ chế quản lý, nguồn lực tài chính, hoạt động khám chữa bệnh, chất lượng dữ liệu và khả năng hỗ trợ người dân. Khi từng khâu được kết nối thành quy trình thống nhất, kết quả khám sức khỏe mới thực sự trở thành dữ liệu có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.