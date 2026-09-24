Tạo lập mã định danh, làm giàu dữ liệu

Khu vực phường Hòa Cường có số lượng thửa đất đã tạo lập mã định danh lớn. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Khẩn trương bổ sung thông tin

Phường Hòa Cường là một trong 19 địa phương đã có dữ liệu của các thửa đất trên toàn địa bàn nên không triển khai công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính…, mà chủ yếu tập trung làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đợt 3 đối với thửa đất còn thiếu thông tin về căn cước công dân, hơn một tháng qua, phường tập trung thu thập dữ liệu, thông tin với tổng cộng 1.887 thửa đất với 2.514 trường hợp sử dụng đất còn thiếu thông tin căn cước công dân, ngày sinh…

Tính đến ngày 16/9, phường đã xử lý xong 1.316 thửa đất với 1.443 trường hợp đã được tìm thấy thông tin căn cước công dân, ngày sinh của đúng chủ sử dụng đất. Nhờ vậy, trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS, phường Hòa Cường có 24.427 thửa đất đã gắn mã định danh có dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” (nhóm 1) và 1.092 thửa đất cần được chỉnh lý, bổ sung thông tin (nhóm 2) để làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Phường Liên Chiểu đang tập trung đo đạc, tạo cơ sở dữ liệu đất đai để tiến đến định danh thửa đất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Võ Duy Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường cho hay, cùng với làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, thời gian qua, địa phương đã rà soát các trường hợp đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý theo quy định và lập đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất mà UBND phường đang quản lý hiện nay với 359 trường hợp.

Bên cạnh đó, để tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và gắn mã định danh trên từng thửa đất, UBND phường sẽ chủ động phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để tiếp nhận danh sách các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS). Trên cơ sở đó, lập kế hoạch, tiến độ cụ thể và huy động hệ thống chính trị tại cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, doanh nghiệp chủ động đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, có 33 xã, phường trên địa bàn thành phố đang nỗ lực làm giàu, làm sạch dữ liệu tổng số 197.537 thửa đất còn thiếu thông tin về căn cước công dân trong đợt 3 này để dữ liệu của các thửa đất đã được gắn mã định danh đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tính đến ngày 16/9, các địa phương đã xử lý được 124.562 thửa đất, còn lại 72.975 thửa chưa có số căn cước công dân trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS. Nhiều địa phương đã và đang tập trung quyết liệt xử lý tổng số thửa đất còn thiếu thông tin về căn cước công dân rất lớn.

Tập trung đo đạc, xây dựng dữ liệu đất đai

Mục đích của việc tạo lập mã định danh thửa đất là đưa dữ liệu đất đai trở thành nền tảng quan trọng trong quản lý quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, minh bạch hóa thị trường bất động sản…

Khi một thửa đất có vị trí địa lý chính xác với mã định danh duy nhất và bộ dữ liệu được cập nhật liên tục, nhiều hoạt động quản lý sẽ có thể dựa trên cùng một nguồn thông tin, như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, thu hồi, bồi thường về đất, quản lý tài sản công, quản lý đô thị, phát triển thị trường bất động sản…

Tại nhiều địa phương, công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính đang được triển khai quyết liệt để sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tạo lập mã định danh thửa đất theo vị trí địa lý.

Theo đó, trong nhóm 22 xã, phường làm chủ đầu tư công tác nói trên, có 20 xã, phường đã chọn được nhà thầu thi công và đang triển khai đo đạc bổ sung. Đối với 42 xã, phường chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công.

Trong đó tính đến ngày 9/9, nhà thầu đã đo đạc được diện tích đất hơn 14.418ha tại 8 xã miền núi là Đông Giang, Sông Vàng, Sông Kôn, Bến Hiên, Nam Giang, Bến Giằng, Tây Giang, Avương và xây dựng lưới địa chính, đo đạc đất nông nghiệp tại 34 xã, phường. Đồng thời đề nghị các xã Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Phước Năng, Phước Hiệp, Khâm Đức, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Tân và Hùng Sơn tạo lập dữ liệu không gian đối với các khu vực đã đo đạc đất lâm nghiệp.

Theo Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên tắc về mã định danh thửa đất theo vị trí địa lý là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh và là duy nhất, gồm chuỗi có 12 ký tự chữ và số ngắn gọn, được mã hóa vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất theo thuật toán GeoHash...