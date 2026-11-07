Tạo 'lá chắn số' không gian mạng cho học sinh
Điện thoại thông minh, mạng xã hội và các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đang xâm nhập ngày càng sâu vào đời sống học đường. Không chờ đến khi có hướng dẫn chi tiết từ cấp trên, xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã chủ động xây dựng và triển khai Chương trình thí điểm Giáo dục công dân số và AI cho toàn bộ trường Tiểu học và THCS trên địa bàn ngay trong năm 2026, với sự đồng hành chuyên môn của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tao-la-chan-so-khong-gian-mang-cho-hoc-sinh-post880558.html