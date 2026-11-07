Tạo 'lá chắn số' không gian mạng cho học sinh

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những hướng đi mới cho giáo dục y khoa. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đào tạo đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ mà còn phải vững y đức, giàu lòng nhân ái và luôn đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.