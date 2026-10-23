Tạo 'lá chắn mềm' để học sinh an toàn trên không gian số

Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng đến từ Học viện An ninh nhân dân chia sẻ tại chương trình.

Ngày 23/10, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) tổ chức khai mạc chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương” với sự tham gia của đại diện Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an, cán bộ Phòng PA05 - Công an TP Hà Nội cùng MC Khánh Vy và nhiều khách mời.

Phát biểu tại đây, nhà giáo Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trong thời đại số, bên cạnh những cơ hội học tập và kết nối, học sinh cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng như lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến và xâm phạm quyền riêng tư.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng an toàn trên không gian số cho học sinh.

Vì vậy, Chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến 2025” đã lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc, tiếp cận hơn 6.155 điểm trường tại 34 tỉnh/thành phố với hơn 113.000 lớp học và hơn 8 triệu học sinh, giáo viên, phụ huynh. Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng vệ số và khẳng định rằng không một học sinh nào phải đơn độc trước những nguy cơ trên mạng.

Hòa chung hành trình ấy, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như phụ huynh học sinh nhà trường tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình an toàn trực tuyến tại trường, Minishow tìm kiếm tài năng học đường, Cuộc thi “Học sinh với an ninh mạng”, “Bức tường an ninh mạng” và các sự kiện hưởng ứng chiến dịch.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tiểu phẩm nói về những nguy cơ khi học sinh kết bạn, nói chuyện với người lạ ở trên mạng xã hội.

Tiếp nối hành trình đó, Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” hướng tới một bước chuyển quan trọng: Từ truyền thông cảnh báo sang xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em thực chất, chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm, lấy trẻ em làm trung tâm.

Chiến dịch chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em, phụ huynh và nhà giáo; thiết lập mạng lưới hỗ trợ kịp thời cho các nhóm có nguy cơ cao; đồng thời hun đúc năng lực số và trách nhiệm công dân số cho thế hệ thanh thiếu niên trong kỷ nguyên mới.

Những bài học về an toàn trên không gian số được thầy cô chia sẻ trên sân khấu.

Các em cùng tham gia trả lời những câu hỏi được ban tổ chức đưa ra.

Ngày 5/10, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du đã đăng ký tham gia chiến dịch với 5 nội dung trọng tâm: Tập huấn, workshop về an toàn thông tin và an toàn trực tuyến; triển khai phong trào “5 phút cùng em”; tham gia chương trình “Đại sứ An toàn số học đường”; tham gia các hoạt động tại Ngày hội An toàn trực tuyến; phối hợp với Ban Tổ chức trong các hoạt động truyền thông, giao lưu và trải nghiệm.

"Thầy cô mong các em luôn tỉnh táo khi kết nối trên mạng, biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử văn minh và mạnh dạn tìm đến cha mẹ, thầy cô khi gặp khó khăn. Hãy biết lên tiếng khi cần giúp đỡ và biết sẻ chia khi thấy bạn bè bị tổn thương", nhà giáo Nguyễn Thị Lý bày tỏ.

Nhiều bài học quý giá về an toàn mạng được diễn giả chia sẻ tới học sinh.

Cũng theo nhà giáo Nguyễn Thị Lý, đối với nhà trường, điều quan trọng không phải là có thêm bao nhiêu bằng khen hay giải thưởng, mà là học sinh được tham gia, được trải nghiệm, được trang bị kỹ năng để an toàn trên không gian mạng; biết bảo vệ bản thân, biết kết nối bằng sự tử tế và không để bất cứ ai phải đơn độc trước những tổn thương.