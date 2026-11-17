Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy với muôn vàn "bẫy ngầm" tinh vi núp bóng đồ ăn, thức uống hay thuốc lá điện tử đang rình rập học đường, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự vệ cho giới trẻ trở nên cấp thiết.

Một phần thi của các em học sinh trong cuộc thi "Trường học không ma túy" tại Bắc Ninh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên và các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, chương trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp từng lứa tuổi tại 12 tỉnh, thành phố. Với sinh viên đại học, ngày hội "Tuổi trẻ nói không với ma túy" được tổ chức tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nơi các bạn trẻ được trực tiếp giao lưu với lực lượng Công an, chuyên gia, nghệ sĩ, hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và trải nghiệm những hoạt động tương tác thực tế.

Ban giám khảo cuộc thi nhận xét phần thi của các đội.

Tại các trường THPT bùng nổ cùng sân chơi game show "Trường học không ma túy" dự kiến diễn ra 20 cuộc thi tại 10 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long) với sự tham gia của 60 trường trung học phổ thông.

Tiếp nối thành công và sức lan tỏa của cuộc thi “Trường học không ma túy” được tổ chức trong các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình năm nay tiếp tục được đổi mới, mở rộng về quy mô, nội dung và hình thức tổ chức; không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh, sự sáng tạo mà còn hướng tới xây dựng hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy có tính thường xuyên, liên tục, tạo dấu ấn sâu rộng trong môi trường học đường.

Một phần thi tài năng tại cuộc thi “Trường học không ma túy”.

Điểm sáng của hành trình này chính là tư duy lấy người trẻ làm trung tâm. Những kiến thức pháp luật vốn khô cứng nay được "mềm hóa" qua các phần thi tài năng, trò chơi, xử lý tình huống thực tế và giao lưu nghệ thuật, chạm đúng tâm lý và cách tiếp nhận thông tin của những người trẻ thuộc thế hệ gen Z.

Qua đó, các em dễ dàng nhận diện ma túy tổng hợp cùng các biến tướng trá hình dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; hiểu rõ thủ đoạn dụ dỗ của tội phạm, nhận rõ hệ lụy khôn lường để chủ động bảo vệ bản thân.

Kiến thức pháp luật được truyền tải thông qua các phần thi, trò chơi, tình huống thực tế, giao lưu và hoạt động nghệ thuật, tạo sự gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý và cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Cuộc thi "Trường học không ma túy" luôn nhận được sự tham gia hào hứng của các thầy cô và học sinh tại nhiều tỉnh, thành.

Không dừng lại ở sân khấu trực tiếp, các chương trình còn được ghi hình, phát sóng trên truyền hình và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đưa thông điệp ý nghĩa chạm tới từng gia đình và cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kỳ vọng sẽ khơi dậy bản lĩnh, trách nhiệm và sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Mỗi học sinh, sinh viên không chỉ biết cách dựng "lá chắn" cho riêng mình mà còn trở thành một tuyên truyền viên năng động, chung tay cùng nhà trường, gia đình và xã hội kiến tạo nên những ngôi trường an toàn, lành mạnh, nói không với ma túy.