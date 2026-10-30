Tạo “lá chắn” cho học sinh trước nguy cơ cháy nổ

Cô và trò Trường Tiểu học Quảng Hưng, phường Quảng Phú, thực hành dập tắt đám cháy do rò rỉ bình ga gây cháy.

Trong buổi ngoại khóa tuyên truyền, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH tại Trường Tiểu học Quảng Hưng, phường Quảng Phú, các em học sinh được tuyên truyền viên Phòng PC07 hướng dẫn về cách thoát nạn khi có cháy như: dùng 1 tay lấy khăn che mũi, cúi người xuống và theo hướng dẫn của cô giáo để thoát ra ngoài, không hoảng loạn, hay la hét.

Cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Ở lứa tuổi tiểu học, các em đang trong giai đoạn hình thành nhận thức và thói quen nên việc được tiếp cận sớm với kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn sẽ giúp xây dựng ý thức phòng ngừa các nguy hiểm ngay từ đầu. Do đó, việc tuyên truyền về PCCC nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho các em có ý nghĩa thiết thực. Cô và trò được trực tiếp tham gia thực hành các tình huống, như sử dụng bình chữa cháy dập lửa do rò rỉ gas, ném phao cho người bị đuối nước..., qua đó đã góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn”.

Em Nguyễn Kim Chi, lớp 5A1 chia sẻ: "Qua chương trình trải nghiệm PCCC hôm nay, em và các bạn được học rất nhiều kỹ năng cần thiết, như là nhận biết được nguy cơ cháy nổ; biết cách gọi người lớn và lực lượng cứu hỏa khi phát hiện sự cố cháy, nổ; biết cách thoát nạn khi có cháy, cúi thấp người và lấy khăn ướt che mũi khi di chuyển trong môi trường có khói... Em cũng học được cách sử dụng bình chữa cháy và một số kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ người xung quanh khi cần thiết”.

Trường THCS Đông Thọ, phường Hàm Rồng cũng đã phối hợp với Phòng PC07 tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng về PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh. Thầy giáo Lê Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngay khi bước vào năm học mới, ngoài việc rà soát cơ sở vật chất, phương tiện PCCC để đảm bảo duy trì hoạt động, vận hành đúng quy định, nhà trường còn phối hợp với Phòng PC07 tổ chức buổi tuyên truyền về PCCC xử lý sự cố, tai nạn cho giáo viên, học sinh. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà các em còn được trực tiếp tiếp cận các thiết bị, xử lý tình huống giả định. Từ đó, rèn luyện cho các em hình thành phản xạ chủ động, không hoang mang, lúng túng trước các tình huống cháy, nổ. Buổi hoạt động trải nghiệm đã giúp học sinh tiếp cận trực quan các kỹ năng PCCC và phòng chống đuối nước, qua đó nâng cao nhận thức, nguy cơ mất an toàn, khả năng xử lý tình huống và chủ động bảo vệ bản thân. Qua buổi học hôm nay, nhà trường khuyến khích các em chia sẻ kiến thức đã học với gia đình, người thân thực hiện các biện pháp phòng ngừa”.

Đại úy Bùi Văn Khoa, cán bộ Đội công tác phòng cháy PC07, cho biết: “Bước vào năm học mới, đội đã đề xuất, xây dựng phương án, nội dung, kịch bản tuyên truyền phù hợp với các cấp học. Các em được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết về nhận biết nguy cơ cháy nổ, xử lý khi phát hiện có cháy, không nghịch lửa, không tự ý sử dụng thiết bị điện, ổ cắm điện khi không có người lớn... Các em còn được hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, thực hành thoát nạn trong điều kiện có khói giả định”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng PC07 đã tuyên truyền trực tiếp, phát các file video, clip về PCCC&CNCH; kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, giờ giải lao, các tiết học... tại 1.143/1.143 điểm trường, cơ sở giáo dục với hơn 613 nghìn người tham gia. Đồng thời, tổ chức rà soát 1.380 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm, cảnh giới, lập chốt canh, trang bị phao cứu hộ công cộng tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước.