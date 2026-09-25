Tạo kiểu tóc mỗi ngày vẫn mềm mượt: 4 bước giúp giảm khô xơ, hư tổn do nhiệt

Dưới đây là những mẹo giúp bạn tạo kiểu tóc bồng bềnh, chỉn chu mà không lo khô xơ, hư tổn.

Chọn thiết bị tạo kiểu thông minh, hạn chế nhiệt cao

Nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân khiến tóc mất độ ẩm và dễ trở nên khô xơ nếu tiếp xúc thường xuyên. Vì vậy, thay vì từ bỏ hoàn toàn máy tạo kiểu tóc, bạn có thể ưu tiên những thiết bị ứng dụng luồng khí hoặc công nghệ kiểm soát nhiệt.

Các thiết bị này cho phép kết hợp sấy và tạo kiểu trong cùng một bước, qua đó hạn chế số lần tóc phải tiếp xúc với nhiệt. Với những người thường xuyên tạo kiểu, việc lựa chọn thiết bị phù hợp với chất tóc và nhu cầu sử dụng có thể giúp giảm áp lực nhiệt lên mái tóc.

Bạn nên ưu tiên những thiết bị làm tóc ứng dụng luồng khí hoặc công nghệ kiểm soát nhiệt

Luôn bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu

Dù sử dụng máy sấy, máy uốn hay máy duỗi, bước bảo vệ tóc trước nhiệt vẫn rất quan trọng. Các sản phẩm chứa dầu dưỡng hoặc thành phần làm mượt có thể giúp giảm ma sát, hỗ trợ duy trì độ ẩm và vẻ bóng khỏe của tóc trong quá trình tạo kiểu.

Tuy nhiên, việc sản phẩm bảo vệ tóc không có nghĩa là bạn có thể tùy ý sử dụng nhiệt độ cao. Hãy lựa chọn mức nhiệt phù hợp với tình trạng tóc và hạn chế tạo kiểu nhiều lần trên cùng một phần tóc.

Khóa nếp vừa đủ để tóc đẹp lâu hơn

Sau khi tạo kiểu tóc, bước cuối cùng là cố định nếp tóc. Sản phẩm giữ nếp phù hợp không chỉ giúp các lọn tóc uốn, gợn sóng hoặc phần tóc tạo phồng duy trì hình dáng lâu hơn mà còn hạn chế tình trạng tóc nhanh xẹp do độ ẩm môi trường.

Điều quan trọng là không nên lạm dụng sản phẩm giữ nếp. Một lượng vừa đủ sẽ giúp tóc giữ được kiểu mà không tạo cảm giác cứng, nặng hoặc bết.

Sau khi tạo kiểu tóc xong, bạn cần khóa nếp vừa đủ để tóc đẹp lâu hơn

Chăm sóc tóc sau khi tạo kiểu cũng rất quan trọng

Tạo kiểu tóc đúng cách mới chỉ là một phần trong quá trình giữ tóc khỏe. Sau một ngày sử dụng sản phẩm tạo kiểu, tóc cũng cần được làm sạch và chăm sóc phù hợp để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và lượng sản phẩm còn sót lại trên sợi tóc.

Khi gội đầu, nên lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc, đặc biệt nếu tóc thường xuyên uốn, duỗi hoặc tiếp xúc với nhiệt. Thay vì chà xát mạnh, hãy massage nhẹ nhàng da đầu bằng đầu ngón tay rồi xả sạch. Phần dầu gội chủ yếu tập trung ở da đầu, trong khi dầu xả nên được thoa từ thân đến ngọn tóc để bổ sung độ mềm mượt mà không khiến chân tóc nhanh bết.

Với mái tóc khô xơ hoặc thường xuyên tạo kiểu, bạn có thể bổ sung thêm mặt nạ hoặc sản phẩm dưỡng chuyên sâu một vài lần mỗi tuần. Sau khi gội, hạn chế vò hoặc chà tóc bằng khăn vì tóc ướt thường dễ bị tổn thương hơn. Thay vào đó, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước rồi để tóc khô tự nhiên hoặc sấy ở mức nhiệt vừa phải.

Một chu trình tạo kiểu và chăm sóc hợp lý sẽ giúp mái tóc không chỉ đẹp khi vừa làm xong mà còn duy trì được độ mềm mại, bóng khỏe về lâu dài.