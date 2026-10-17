Tạo không gian trao đổi cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên AI

Hội nghị trực tuyến về giảng dạy tiếng Anh sẽ tạo không gian trao đổi để thầy cô cùng chia sẻ, vận dụng những ý tưởng phù hợp với nhu cầu trong kỷ nguyên AI. (Nguồn: Hội đồng Anh)

Theo Hội đồng Anh, việc giảng dạy tiếng Anh đang thay đổi. Trí tuệ nhân tạo đang dần hiện diện trong lớp học, công nghệ đang định hình lại cách giáo viên giảng dạy và cách người học tiếp thu kiến thức, các lớp học ngày càng đa dạng hơn, và những phương pháp đánh giá truyền thống đang được xem xét lại. Tuy nhiên, giữa tất cả những thay đổi đó, có một điều vẫn không đổi: Người học luôn là trung tâm của quá trình học tập.

Hội nghị ASEAN TeachingEnglish Online Conference 2026 sẽ diễn ra trực tuyến từ 19 - 30/10, quy tụ các nhà giáo dục trong toàn khu vực với chủ đề “Giảng dạy vì mục tiêu: Nâng cao chất lượng, Thúc đẩy công bằng và Gắn kết con người trong giáo dục tiếng Anh”.

Thông qua việc kết nối các nhà giáo dục trong khu vực ASEAN, Đông Á và Vương quốc Anh, Hội nghị mong muốn xây dựng và duy trì một cộng đồng học tập chuyên môn trong khu vực, nơi việc phát triển chuyên môn được dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần hợp tác và cam kết chung nhằm mang lại những kết quả học tập tốt hơn cho người học.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023, Hội nghị đã phát triển thành một diễn đàn khu vực, nơi giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục cùng trao đổi ý tưởng và học hỏi từ những kinh nghiệm thực tiễn trong khu vực ASEAN.

Năm nay, sự trao đổi đó được đưa đến gần lớp học hơn bao giờ hết. Với thông điệp “Let Teachers Shine” (Để giáo viên tỏa sáng), Hội nghị năm 2026 đặt kiến thức, kinh nghiệm và tiếng nói của giáo viên cùng những người làm giáo dục trực tiếp ở vị trí trung tâm, khẳng định vai trò quan trọng của họ trong việc định hình tương lai của giáo dục.

Thay vì chỉ yêu cầu giáo viên thích ứng với những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình, Hội nghị giúp tạo nên một không gian để họ chủ động với các thảo luận mà mình mong muốn để chia sẻ về phương pháp mà họ đang thử nghiệm, sự hiệu quả, cũng như thách thức và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy.

Hội nghị cũng sẽ giới thiệu các nguồn tài nguyên TeachingEnglish cùng những mảng hoạt động khác của Hội đồng Anh trong lĩnh vực tiếng Anh và giáo dục phổ thông, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội để các nhà giáo dục tiếp cận các nguồn học liệu thiết thực, đồng thời kết nối với đồng nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh trong khu vực.

Các Cộng đồng Thực hành (Communities of Practice) trong khu vực sẽ cùng tham gia xây dựng nội dung chương trình, dựa trên thực tiễn giảng dạy hàng ngày của mình. Trọng tâm của Hội nghị không phải là đưa ra những giải pháp áp dụng đồng loạt cho mọi bối cảnh, mà là tạo ra một không gian trao đổi chuyên môn đa dạng hơn, nơi giáo viên có thể cùng chia sẻ, phản biện, điều chỉnh và vận dụng các ý tưởng phù hợp với nhu cầu thực tế của lớp học và người học của mình.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam chia sẻ: “Giáo dục đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng, tuy nhiên, mục đích cốt lõi của việc dạy học vẫn luôn hướng tới con người. Công nghệ có thể mở ra những khả năng mới, nhưng không thể thay thế những mối quan hệ, sự thấu hiểu và năng lực chuyên môn của người giáo viên - những yếu tố làm nên ý nghĩa thực sự của việc học.

Khi đặt giáo viên ở vị trí trung tâm, Hội nghị này tạo cơ hội để các nhà giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng đóng góp vào việc định hình tương lai của giáo dục tiếng Anh. Quan trọng hơn, Hội nghị hướng tới việc bảo đảm rằng, trong quá trình giáo dục không ngừng đổi mới, chúng ta vẫn tập trung vào điều cốt lõi nhất: Giúp mọi người học đều có cơ hội tham gia, phát triển và phát huy tối đa tiềm năng của mình”.

Cuối cùng, theo ông James Shipton “Dạy học vì mục tiêu” (Teaching with Purpose) là lời kêu gọi về tầm nhìn xa hơn tốc độ của sự thay đổi để suy ngẫm về mục đích thực sự của những thay đổi đó. Đó là việc ứng dụng công nghệ một cách có chủ đích, xây dựng những lớp học nơi mọi người học đều có cơ hội tham gia, hỗ trợ giáo viên phát triển sự nghiệp bền vững, đồng thời đổi mới cách thức đánh giá để phục vụ việc học hiệu quả hơn. Trên hết, đó là việc bảo đảm rằng, khi giáo dục tiếng Anh không ngừng phát triển, sự kết nối giữa con người với con người vẫn luôn là yếu tố cốt lõi và trung tâm của quá trình giáo dục.

(theo Hội đồng Anh)