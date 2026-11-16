Tạo không gian học tập mở cho trẻ mầm non

Với phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng hoạt động trải nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Suối Dầu) đã tạo ra không gian học tập mở nhiều hứng thú cho trẻ em. Nỗ lực đó giúp trường trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt trên địa bàn xã.

Tăng cường trải nghiệm, tương tác

Sáng giữa tuần, sau bữa ăn sáng, các cô giáo Trường Mầm non Vành Khuyên dẫn các cháu từ 3 đến 5 tuổi ra “thăm vườn” - cách học trực quan gắn với thiên nhiên. Các em nhỏ háo hức ùa vào khu vườn, sờ từng chiếc lá, từng trái cây và cười thích thú. Cô giáo vừa đặt câu hỏi, các em đã thi nhau trả lời: “Đây là quả mướp! Đây là cây hồng…”. Môi trường tự nhiên sinh động là bài học dễ ghi nhớ nhất đối với các em. Trong khi đó, ở sân trường, các nhóm trẻ lớp 5-6 tuổi say sưa tập cắt, gấp, cài lá cây thành những chiếc vòng đội đầu, chiếc kính đeo mắt, đồng hồ đeo tay hay những con châu chấu, chuồn chuồn… Bài tập vận động dường như trôi qua rất nhanh trong cảm giác “được chơi” của các em nhỏ.

Các em nhỏ hào hứng khám phá từng loại trái cây.

Trường Mầm non Vành Khuyên có điểm chính tại thôn Tân Xương I và điểm phụ tại thôn Suối Lau, với 14 lớp, 410 trẻ. Với đội ngũ 45 người, trong đó có 28 giáo viên, nhiều năm qua, nhà trường luôn kiên trì với định hướng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Lớp học được bố trí “mở” với nhiều góc hoạt động không ngăn cách tầm nhìn, có ghi tên các góc và ký hiệu đồ dùng bằng chữ cái, hình ảnh gần gũi, giúp trẻ tự lấy và tự cất đúng chỗ sau khi chơi. Đồ chơi được khuyến khích sử dụng vật liệu tự nhiên, nguyên vật liệu tái chế tại địa phương và vệ sinh sạch sẽ, không áp đặt sản phẩm mẫu. Không gian ngoài lớp học được tận dụng tối đa để xây dựng các khu trải nghiệm thiên nhiên; vườn rau của bé; khu chơi với cát, nước; khu phát triển vận động…

Cô giáo dạy trẻ cách đan lá cây thành các sản phẩm dễ thương.

Nhà trường cũng quan tâm chuyển đổi từ phương pháp dạy học truyền thụ sang tổ chức hoạt động trải nghiệm. Các hoạt động học được thiết kế dưới dạng các dự án nhỏ, giải quyết vấn đề thực tế phù hợp với độ tuổi của trẻ. Các câu hỏi dành cho trẻ đều được xây dựng theo hướng gợi mở, kích thích tư duy phản biện, động viên trẻ tự khám phá, đưa ra ý kiến và phương án giải quyết. Giáo viên còn chủ động quan sát, ghi chép nhật ký phát triển của từng trẻ để nắm bắt tâm lý, sở thích và năng lực, từ đó “giao bài” phù hợp. Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cũng được tăng cường thông qua việc cập nhật liên tục thông tin về hoạt động ở trường của trẻ tới phụ huynh; tổ chức các hội thảo, chuyên đề có phụ huynh tham gia; vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu thiên nhiên, đồ dùng đã qua sử dụng còn giá trị để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Trường Mầm non Vành Khuyên đã 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; liên tục nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm học 2020 - 2021 đến nay. Chi bộ nhà trường liên tục đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2022 đến nay.

Một phụ huynh vui vẻ gửi con tới lớp.

Cô Nguyễn Thị Thùy Phương cho biết: “Trong bối cảnh trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với Internet, trò chơi điện tử…, việc trẻ cùng cô tự tay lau lá cây, kết vòng lá, gấp hình con vật, tham gia các trò chơi cùng các bạn sẽ giúp phát triển toàn diện các giác quan. Đó cũng là một trong những mục tiêu của giáo dục mầm non”.

Theo cô Cao Thị Lệ Trinh, trước đây, giáo viên thường chú trọng việc bảo đảm trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng và tăng cân. Hiện nay, bên cạnh chăm sóc dinh dưỡng, giáo viên còn phải quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tương tác đã giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn, đồng thời phát triển khả năng diễn đạt và tư duy ngôn ngữ.

Tích cực chuyển đổi số

Tham dự một tiết học nhận biết chữ cái của trẻ mẫu giáo lớn, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của các em nhỏ khi được tự tay nhấn chuột máy tính để lựa chọn đáp án từ những hình ảnh trực quan. Để có những giờ học đó, nhà trường đã kiên trì thực hiện nhiều giải pháp nâng cao kiến thức tin học cho giáo viên.

Cô và trò vui đọc sách.

Mô hình "Bạn đồng hành công nghệ" được triển khai với việc phân công giáo viên thành thạo công nghệ hỗ trợ đồng nghiệp ngay tại lớp. Giáo viên được rà soát trình độ, phân nhóm, xác định nhu cầu bồi dưỡng tin học phù hợp. Việc bồi dưỡng chú trọng vào thực hành, tạo và chia sẻ sản phẩm, tập trung vào hiệu quả thực tế và sự tiến bộ của giáo viên. Giáo viên còn được hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý ý tưởng kịch bản, câu hỏi tương tác nhưng phải bảo đảm nguyên tắc "AI hỗ trợ - giáo viên kiểm tra và chịu trách nhiệm".

Cô giáo Trường Mầm non Vành Khuyên tự làm dụng cụ học tập.

Các trang thiết bị, đường truyền Internet cũng được rà soát để xác định tình trạng và ưu tiên khắc phục, sửa chữa theo phương châm "Có gì dùng đó, dùng đúng việc, phát huy tối đa hiệu quả". Hệ thống dữ liệu số dùng chung được chuẩn hóa, sắp xếp thành các thư mục: Quản lý; chuyên môn; nuôi dưỡng; chăm sóc sức khỏe…

Cô giáo hướng dẫn trẻ học trên máy tính.

Nhà trường cũng xây dựng "Góc cha mẹ cần biết", "Bộ truyện tranh tư duy cho bé", bảng công khai tài chính, thực đơn tuần có tích hợp mã QR, đặt tại các vị trí thuận tiện. Phụ huynh có thể dễ dàng quét mã QR để truy cập tìm hiểu kho tài liệu "Học cùng con tại nhà", giám sát quy trình chế biến, khẩu phần ăn, nghiên cứu video hướng dẫn dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ... Bên cạnh đó, nhà trường định kỳ thu thập phản hồi của phụ huynh để kịp thời điều chỉnh việc chăm sóc trẻ.

Chuẩn bị bữa ăn cho trẻ.

Ông Nguyễn Minh Trí (phụ huynh em Nguyễn Ngọc Tâm Đan, ở thôn Khánh Thành Bắc) cho biết: “Hằng ngày, tôi có thể xem được hình ảnh thực đơn suất ăn của con nên rất an tâm. Sau 2 năm học, từ một trẻ nhút nhát, con tôi hoạt bát hơn và còn bộc lộ đam mê học vẽ, tiếng Anh”. Bà Nguyễn Thị Thúy An (phụ huynh em Hứa Hoàng An Nhiên, ở thôn Khánh Thành Nam) chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng khi gửi con học tại Trường Mầm non Vành Khuyên. Trường có không gian rộng, cơ sở vật chất tốt, giáo viên chăm sóc chu đáo, tận tình”. Còn với em Phan Tấn Phát (5 tuổi), niềm vui đến trường được thể hiện giản dị qua lời nói hồn nhiên: “Con rất thích đến trường. Ở trường, cô dạy con học giỏi”.

Giờ học múa hát tại Trường Mầm non Vành Khuyên.

Cô Bùi Thị Túy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường luôn cố gắng tạo môi trường học tập có tính gợi mở và tương tác cho trẻ. Trong lớp, các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được bố trí vừa tầm với để các em có thể chủ động lựa chọn và thỏa sức sáng tạo. Không gian bên ngoài được “xanh hóa” với việc bố trí vườn rau, vườn hoa, khu vực nuôi cá và vận động trên nước..., tạo điều kiện cho trẻ được tương tác, trải nghiệm thực tế.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường sẽ tăng cường chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; tuyên truyền cho phụ huynh về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm 2027, trường sẽ được đầu tư xây thêm một số phòng học, phòng chức năng, phòng học tiếng Anh, vi tính, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.

Ông Đặng Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Suối Dầu: Trường Mầm non Vành Khuyên là một trong những điển hình tiên tiến của địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, từng bước nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt đã chuyển đổi số hiệu quả vào công tác dạy và học. Nhờ đó, chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng lên; phụ huynh tin tưởng gửi con em tới trường. Những giải pháp của trường sẽ được lựa chọn giới thiệu nhân rộng trên địa bàn xã để áp dụng phù hợp với đặc thù từng cấp học, trường học.