Tạo khí thế mới, quyết tâm mới ở Sư đoàn 377

Quý III, Sư đoàn 377 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý vùng trời; huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai hiệu quả, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

Đại tá Vũ Cao Thép, Chính ủy Sư đoàn trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng quý III và thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và Chỉ lệnh SSCĐ mới ban hành; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nắm chắc tình hình tư tưởng, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Đại tá Vũ Hoàng, Phó sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 377 kết luận hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Sau hội nghị, Sư đoàn phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026), đồng thời trao thưởng tới 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong Phong trào Thi đua Quyết thắng quý III và thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu, diễn tập.