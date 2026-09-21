Tạo khí thế làm việc sôi nổi ngay sau khi Bắc Ninh trở thành Thành phố

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đào Viên, thành phố Bắc Ninh phục vụ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính.

Cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu người dân, doanh nghiệp

Ngày 21/9 là một ngày đặc biệt với các cán bộ, nhân viên tại phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay, ai cũng mang trong mình tinh thần làm việc hào hứng, phấn khởi. Mỗi người đều đến từ sớm để sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, các vị trí tiếp nhận hồ sơ được rà soát, hệ thống dịch vụ công trực tuyến được kiểm tra để bảo đảm phục vụ người dân thuận lợi.

Chị Cao Thị Duyên, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nhân Hòa chia sẻ, ngày thường, cán bộ trung tâm thường đến sớm khoảng 15 phút để chuẩn bị công việc nhưng trong ngày đặc biệt này, chị có mặt từ sớm hơn, khoảng 30 phút trước giờ làm việc.

“Ngày đầu tiên Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đến cho chúng tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi đến sớm hơn thường lệ để cùng các đồng nghiệp sắp xếp, trang trí lại khu vực làm việc, kiểm tra hồ sơ và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chuẩn bị mọi điều kiện để khi người dân đến có thể được phục vụ nhanh chóng, thuận lợi”, chị Cao Thị Duyên cho biết.

Không chỉ là sự háo hức trước một dấu mốc mới, với những cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận hành chính công, ngày đầu tiên còn là sự khởi đầu cho những yêu cầu mới trong công việc. Tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử và sự chính xác, nhanh chóng trong giải quyết thủ tục hành chính được xác định là những yếu tố quan trọng để người dân cảm nhận rõ sự thay đổi từ bộ máy hành chính mới.

Thực hiện thủ tục hành chính, bà Nguyễn Thị Trang, người dân phường Nhân Hòa cho biết, ban đầu khi đến làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà cũng băn khoăn vì mới lên thành phố các thủ tục chưa được thông suốt. Khi đến đây, được các cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khá nhanh gọn.

Người dân phường Tam Sơn, thành phố Bắc Ninh thấy hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh bảo đảm mọi thủ tục đều thực hiện thông suốt, không có khoảng trống, gián đoạn khi chuyển giao từ tỉnh lên thành phố, phường yêu cầu, cán bộ, công chức chủ động phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và việc phục vụ người dân được thực hiện chu đáo. Phường yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hồ sơ của người dân được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định

Nếu Nhân Hòa tập trung vào việc bảo đảm hoạt động hành chính ngay từ ngày đầu, tại phường Tam Sơn, yêu cầu này được đặt trong quá trình nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đô thị. Diện mạo Tam Sơn đang từng bước thay đổi với hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, các khu dân cư được chỉnh trang, những tuyến đường kết nối thuận lợi hơn. Cùng với sự thay đổi về không gian đô thị, chính quyền phường cũng từng bước đổi mới phương thức điều hành, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn rộng hơn và khối lượng công việc lớn hơn.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND phường Tam Sơn tiếp nhận 26.216 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 26.198 hồ sơ, với 25.987 hồ sơ trước hạn, đạt 99,13%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ ngay khi tiếp nhận đều đạt 100%. Đây là những kết quả cho thấy cải cách hành chính đang ngày càng gắn với việc nâng cao chất lượng phục vụ. Trong 8 tháng năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 323,7 tỷ đồng, bằng 152,8% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/8 đạt hơn 24,5 tỷ đồng.

Theo ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn, cùng với khí thế thi đua sôi nổi khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc. Tam Sơn xác định mục tiêu phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, trong đó việc đầu tư hạ tầng phải đi cùng nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. “Mục tiêu là để quá trình đô thị hóa không chỉ được thể hiện qua những công trình, tuyến đường mới mà còn chuyển hóa thành những tiện ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Trần Huy Cương nhấn mạnh.

Hệ thống số vận hành thông suốt

Cùng với việc bảo đảm hoạt động trực tiếp tại cơ sở, thành phố Bắc Ninh chú trọng duy trì sự ổn định của hệ thống thông tin, chính quyền điện tử và dịch vụ công trong ngày đầu chuyển đổi mô hình hành chính.

Cán bộ công chức, viên chức phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh bắt tay vào làm việc tạo khí thế thi đua sôi nổi mới ngay ngày làm việc đầu tiên khi Bắc Ninh lên thành phố.

Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh đã chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử và UBND các xã, phường trên nền tảng số. Tính đến hết ngày 19/9, Bắc Ninh đã tiếp nhận 337 hồ sơ với tổng số 10.500 chứng thư số; toàn bộ số hồ sơ trên đã hoàn tất cập nhật, chuyển đổi thông tin theo đơn vị hành chính mới. Ngay sau khi tiếp nhận kết quả do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trả về, bộ phận chuyên trách của Trung tâm đã kịp thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đồng bộ dữ liệu trên thiết bị USB token; đồng thời tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn cập nhật chứng thư số tập trung cho ngành Y tế và Giáo dục

Trung tâm đã rà soát, điều chỉnh tên gọi, biểu trưng hiển thị, cơ cấu tổ chức và các danh mục liên quan trên các ứng dụng dùng chung, phù hợp mô hình thành phố Bắc Ninh. Công tác kiểm tra kết nối, tích hợp, liên thông dữ liệu API giữa hệ thống của tỉnh với Trung ương và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai đồng bộ. Đến ngày 20/9, biểu tượng logo mới đã được cập nhật trên toàn bộ hệ thống thông tin; các phiên bản cập nhật ứng dụng di động cũng đã được gửi lên nền tảng iOS và Android để phê duyệt. Qua theo dõi, các phần mềm dùng chung hiện vận hành ổn định, thông suốt.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh, công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày đầu áp dụng mô hình mới diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn, nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Để chuẩn bị cho việc vận hành, Trung tâm đã chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật; rà soát hạ tầng, thay mới biển hiệu và phối hợp với các cơ quan Trung ương điều chỉnh phần mềm chuyên ngành.

Trực tiếp đến thăm, kiểm tra hệ thống thông tin và dịch vụ công tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh ngày 21/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh đối với người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Google đẩy nhanh việc cập nhật, chuyển đổi thông tin, nhận diện, logo, hình ảnh, dữ liệu bản đồ, tìm kiếm, chỉ dẫn, điều hướng của thành phố trên các ứng dụng; bảo đảm người dùng có thể tìm kiếm, xác định đúng các địa danh theo đơn vị hành chính mới.

Cán bộ công chức, viên chức phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh bắt tay vào làm việc tạo khí thế thi đua sôi nổi mới ngay ngày làm việc đầu tiên khi Bắc Ninh lên thành phố.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thống nhất tên đơn vị hành chính trên các hệ thống phần mềm, biểu mẫu điện tử và cổng thông tin. Đồng thời, Trung tâm rà soát toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn; chủ động theo dõi, tiếp thu phản ánh của người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.