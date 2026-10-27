Tạo hệ sinh thái đồng bộ, đón dòng vốn đầu tư thế hệ mới

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình CEO 500. (Ảnh: BTC)

CEO 500 là chương trình hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng khám phá các cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chủ đề chung của diễn đàn định vị sự hội tụ ở tầm vĩ mô, thì CEO 500 đưa đúng tinh thần đó xuống tầng cụ thể nhất: Sự hội tụ của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính quốc tế, những yếu tố đang định hình lại bản đồ đầu tư toàn cầu.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh dòng vốn đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của các nền kinh tế. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, cùng những cơ chế, chính sách mới, tạo thêm điều kiện kết nối hạ tầng, công nghiệp, đô thị, logistics và các trung tâm kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến thu hút thêm vốn đầu tư mà quan trọng hơn là cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế nhận diện những cơ hội phát triển mới, giải quyết các bài toán cụ thể và kiến tạo động lực tăng trưởng.

Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo thêm dư địa cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, phát triển những trung tâm kinh tế mới và tăng cường kết nối giữa các khu vực công nghiệp, đô thị, cảng biển và logistics. Cùng với đó, các cơ chế mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực tạo thêm điều kiện để Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh xác định ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ.

“Chúng tôi muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn Thành phố Hồ Chí Minh với một tâm thế mới. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam. Thành phố đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của cả khu vực và thế giới”, Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng, từ đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động vào một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Thành phố chủ động kết nối để các dòng vốn đang dịch chuyển gặp được công nghệ, thị trường, nhân lực và những cơ hội phát triển mới. “Từ lắng nghe, chúng tôi muốn đi đến kết nối. Từ kết nối, chúng ta cùng hành động”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Đề cập “Góc nhìn toàn cầu: Làn sóng tăng trưởng tiếp theo”, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào nhận định, kinh tế thế giới đang thể hiện khả năng chống chịu trước những biến động lớn về năng lượng, thương mại và địa chính trị.

Khả năng thích ứng này đến từ những thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng, sự phát triển của công nghệ và việc các nền kinh tế chủ động điều chỉnh chuỗi cung ứng. Mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ đã giảm so với trước đây, trong khi hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện và nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo ngày càng mở rộng.

Một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của kinh tế toàn cầu năm 2026 là chu kỳ phát triển công nghệ do AI dẫn dắt. Nhu cầu đối với phần cứng, thiết bị điện tử và các dịch vụ liên quan đến AI đang thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công nghệ, đặc biệt tại châu Á.

Đối với Việt Nam, ông Fazurin Jamaludin đánh giá nền kinh tế có cơ hội hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng công nghệ nhưng đồng thời phải ứng phó với những cú sốc năng lượng và biến động bên ngoài. Khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng năng lượng, nguồn nhân lực, môi trường pháp lý và năng lực tiếp nhận, ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch điều hành Pacifico Energy Việt Nam đưa ra hai đề xuất: Thứ nhất là chủ động quy hoạch không gian biển và hạ tầng truyền tải điện gió ngoài khơi.

Ông cho rằng, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến điện gió ngoài khơi, Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu phân vùng phát triển điện gió, bảo đảm hài hòa với hoạt động hàng hải, dầu khí, thủy sản, du lịch và các mục đích sử dụng biển khác.

Đặc biệt, cần nghiên cứu quy hoạch đồng bộ các trạm gom công suất, hành lang cáp ngầm và điểm tiếp bờ, xem xét khả năng sử dụng chung hạ tầng truyền tải giữa nhiều dự án.

“Quy hoạch từ sớm sẽ giúp tránh đầu tư phân tán, hạn chế tác động đến không gian biển và bờ biển, đồng thời tạo điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi hiệu quả và bền vững hơn”, ông Phạm Quốc Anh cho biết.

Các đại biểu quốc tế và đại diện doanh nghiệp trao đổi bên lề sự kiện CEO 500. (Ảnh: BTC)

Đề xuất thứ hai mà đại diện Pacifico Energy Việt Nam đưa ra là Thành phố chủ động chuẩn bị nguồn cung điện để đón các nhà đầu tư FDI thế hệ mới. Theo ông, hiện nay chúng ta đang gặp một bài toán: Các nhà đầu tư khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao và trung tâm dữ liệu cần biết trước có nguồn điện tin cậy, chất lượng cao để quyết định đầu tư.

Ngược lại, các nhà phát triển nguồn điện, nhất là các mô hình nguồn điện đặt tại chỗ hoặc gần nơi tiêu thụ, lại cần có khách hàng và hợp đồng mua điện dài hạn để huy động vốn. Hai bên vì thế thường phải chờ nhau.

Để giải quyết bài toán này, kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thí điểm một cơ chế hoặc nền tảng nhằm chủ động tổng hợp nhu cầu điện của các dự án đầu tư chiến lược, kết nối với các nhà cung cấp giải pháp năng lượng và hỗ trợ các bên đủ điều kiện chuẩn bị trước những thỏa thuận khung về công suất, thời điểm cung ứng và điều kiện thương mại.

Khi các nhà đầu tư chính thức triển khai dự án, những thỏa thuận này có thể được hoàn thiện thành hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) hoặc các hình thức hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật. Cách làm này có thể giúp cả nhà phát điện và nhà đầu tư công nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm bớt sự không chắc chắn và thúc đẩy các quyết định đầu tư sớm hơn.