Khi văn hóa thực sự soi đường và giữ vững vai trò hệ điều tiết, hệ thống pháp luật không chỉ đạt tới trình độ cao về kỹ thuật lập pháp hiện đại mà còn giàu tính nhân văn, trở thành bệ đỡ tinh thần và thể chế vững chắc đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.