Tạo hành lang pháp lý để TP. Hồ Chí Minh phát triển bứt phá
Sáng 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt chính sách phát triển của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tao-hanh-lang-phap-ly-de-tp-ho-chi-minh-phat-trien-but-pha-10444693.html