Tạo hành lang pháp lý cho Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Theo ước tính của DataReportal, khoảng 2,42 tỷ người dùng AI tạo sinh mỗi tháng, chiếm 29,2% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, khi máy móc đảm nhận ngày càng nhiều công việc và hoạt động tư duy, con người có thể dần mất kỹ năng, năng lực phản biện và quyền tự quyết.