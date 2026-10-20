Tạo hành lang pháp lý cho Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được kỳ vọng trở thành một công cụ bổ sung nguồn lực, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình và dự án sử dụng năng lượng hiệu quả. Nếu cơ chế vận hành phù hợp với nhu cầu thực tế, Quỹ có thể góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tao-hanh-lang-phap-ly-cho-quy-thuc-day-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-477797.media