Anh Nguyễn Anh Tuấn (phải) và Lê Tư Đồng cùng vinh dự nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026 - Ảnh: NVCC

Thành quả từ sự nỗ lực

- P.V: Cảm xúc của 2 anh như thế nào sau khi vinh dự đoạt giải thưởng “Cán bộ, CCVC trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026?

- Nguyễn Anh Tuấn: Tôi rất vinh dự, tự hào và xúc động khi nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn. Là 1 trong 2 là đoàn viên thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị, đồng thời là 1 trong 5 cá nhân của tuổi trẻ ngành KSND được ghi nhận, vinh danh đợt này, niềm vui ấy nhắc nhủ tôi phải nỗ lực nhiều hơn.

- Lê Tư Đồng: Cũng như Anh Tuấn, giải thưởng này có ý nghĩa lớn đối với tôi. Ngoài nỗ lực của bản thân, giải thưởng còn kết tinh từ sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn.

- P.V: Thời gian qua, 2 anh đã nỗ lực như thế nào để đạt được giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn?

- Lê Tư Đồng: Là một kỹ sư công nghệ thông tin làm việc trong lĩnh vực đất đai, tôi luôn nêu cao tinh thần học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn và chủ động tìm tòi các giải pháp công nghệ để giải quyết mọi khó khăn từ thực tiễn. Tôi đã chủ trì, phối hợp với đồng nghiệp nghiên cứu, triển khai nhiều sáng kiến về quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cải cách thủ tục hành chính, tạo kênh trao đổi thông tin điện tử giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Điều tôi luôn hướng đến là làm sao cho mỗi sáng kiến không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà còn phải có khả năng áp dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Nguyễn Anh Tuấn: Cũng như anh Đồng, tôi luôn chủ động học tập, rèn luyện chuyên môn và nâng cao trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát. Bản thân không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công việc.

- P.V: Giải thưởng “Cán bộ, CCVC trẻ giỏi” đề cao tinh thần “Tuổi trẻ sáng tạo” và hiệu quả giải quyết công việc. Nếu được chọn một sáng kiến về nghiệp vụ mà mình tâm đắc nhất, 2 anh sẽ giới thiệu điều gì?

- Nguyễn Anh Tuấn: Sáng kiến mà tôi tâm đắc nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tôi đã xây dựng một công cụ thống kê, theo dõi tiến độ, cảnh báo thời hạn giải quyết, giúp cán bộ, kiểm sát viên giảm thao tác thủ công. Sáng kiến này đã được công nhận ở cấp cơ sở và tiếp tục được đề nghị xem xét hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp ngành.

- Lê Tư Đồng: Với tôi, sáng kiến tâm đắc nhất là giải pháp sáp nhập cơ sở dữ liệu đất đai bằng ứng dụng Microsoft SQL Server, phục vụ việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Điểm nổi bật của giải pháp là bảo đảm chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu đất đai từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị mới, đồng thời giữ nguyên lịch sử biến động thửa đất, hạn chế thất thoát dữ liệu và giảm thời gian chỉnh lý. Giải pháp này đã giúp tận dụng hạ tầng, công cụ sẵn có, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, không làm phát sinh thêm chi phí… Sáng kiến đã được UBND tỉnh công nhận.

Anh Lê Tư Đồng trao quà cho các em nhỏ vùng cao - Ảnh: Q.H

Nêu cao “Ba trách nhiệm”

- P.V: Trong công việc, điều gì đã trở thành điểm tựa giúp các anh luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm phục vụ?

- Lê Tư Đồng: Mỗi hồ sơ đất đai không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà còn gắn liền với quyền lợi thiết thực của người dân, doanh nghiệp. Hiểu điều đó, dù áp lực công việc như thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải làm việc thận trọng, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

- Nguyễn Anh Tuấn: Đối với tôi, điểm tựa lớn nhất là ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào về ngành KSND và sự động viên của lãnh đạo, đồng nghiệp. Thực tế, hoạt động kiểm sát liên quan đến quyền con người nên luôn đòi hỏi sự khách quan, thận trọng. Tôi luôn lấy lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” làm phương châm để giữ vững bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm phục vụ Nhân dân.

- P.V: Phong trào “Ba trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với Nhân dân, trách nhiệm với bản thân) là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của giải thưởng. 2 anh đã cụ thể hóa những nội dung của phong trào như thể nào cho chính mình?

- Nguyễn Anh Tuấn: Với tôi, phong trào “Ba trách nhiệm” phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trách nhiệm với công việc là nghiên cứu kỹ hồ sơ, tuân thủ pháp luật, chủ động phối hợp với đồng nghiệp và thận trọng trước mỗi quyết định nghiệp vụ. Trách nhiệm với Nhân dân là lắng nghe, tôn trọng, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân thông qua việc thực hiện tốt chức năng của ngành Kiểm sát. Trách nhiệm với bản thân là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh và cập nhật kỹ năng mới.

- Lê Tư Đồng: Tôi luôn xác định thực hiện “Ba trách nhiệm” trong từng công việc hằng ngày. Với tôi, trách nhiệm không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn ở tinh thần chủ động làm cho công việc ngày càng tốt hơn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: Q.H

Cống hiến ở bất cứ vị trí nào

- P.V: Phần thưởng của Trung ương Đoàn vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra kỳ vọng lớn hơn cho chặng đường phía trước. Trở về sau lễ tuyên dương, 2 anh có dự định, kế hoạch gì?

- Lê Tư Đồng: Tôi luôn tự nhắc nhủ bản thân không được phép hài lòng với những gì đã đạt được, mà phải nỗ lực nhiều hơn. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các sáng kiến đã triển khai, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Với vai trò là cán bộ Đoàn, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị.

- Nguyễn Anh Tuấn: Với tôi, giải thưởng không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục phấn đấu và cống hiến. Sau lễ tuyên dương, tôi sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ, giữ tinh thần cầu thị. Cùng với đó, bản thân sẽ tích cực trau dồi kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn.

- P.V: Các anh có thông điệp gì đến những đoàn viên, thanh niên đang ngày ngày thầm lặng cống hiến trong các cơ quan nhà nước?

- Nguyễn Anh Tuấn: Tôi muốn gửi đến các đoàn viên, thanh niên, nhất là những cán bộ, CCVC trẻ một thông điệp: Hãy luôn nhiệt huyết, nêu cao trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Không phải công việc nào cũng được nhiều người biết đến. Thế nhưng, ở bất kỳ vị trí nào, chúng ta đều có thể tạo ra giá trị. Điều quan trọng là làm tốt công việc của mình, dám nhận trách nhiệm và kiên trì học hỏi.

- Lê Tư Đồng: Tôi có cùng quan điểm với Anh Tuấn. Tôi muốn gửi gắm thêm với các bạn trẻ rằng: Đổi mới, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể xuất phát từ một ý tưởng nhỏ, một cách làm mới giúp công việc hiệu quả hơn, giúp người dân bớt đi một lần đi lại hay một ngày chờ đợi. Bởi, giá trị mang lại sau cùng đó chính là sự hài lòng của người dân.

- P.V: Xin cảm ơn!

Quang Hiệp (thực hiện)