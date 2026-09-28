Tạo giá trị mới từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tại điểm cầu Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu TP. Huế tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 thành phố và đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ban Chỉ đạo thành phố tham dự phiên họp tại điểm cầu TP. Huế.

Lấy kết quả "đầu ra" làm thước đo

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn. Phiên họp tập trung thảo luận những đóng góp cụ thể của KHCN, ĐMST và CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đánh giá kết quả công tác quý III, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV và thời gian tới.

Sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, nhiều nội dung về thể chế, công nghệ chiến lược, hạ tầng số, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến đã có chuyển biến. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ đo "đầu vào" sang đo "đầu ra", lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP, GRDP làm thước đo; mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, số hóa các ngành sản xuất chủ lực, phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số; bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại TP. Huế, hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS có nhiều kết quả nổi bật, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chỉ số PII năm 2025 của Huế xếp thứ 5 toàn quốc; Sàn giao dịch KH&CN có 485 công nghệ, thiết bị, hơn 1,34 triệu lượt truy cập.

CĐS cũng tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, kinh tế số và đô thị thông minh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng hiệu quả quản lý, điều hành. Thành phố đã đưa 100% thủ tục hành chính lên môi trường trực tuyến, tiếp nhận 270.831 hồ sơ, số hóa 96,97% hồ sơ và cấp 95,12% kết quả điện tử. Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản, tỷ lệ hài lòng trên 92%. Kinh tế số có 359 doanh nghiệp số, 73,23% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số.

Chuyển đổi số góp phần phát triển đô thị thông minh cho TP. Huế.

Việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, toàn thành phố thực hiện 240 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 149 nhiệm vụ (đạt 62,1%), tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 93,96% (140 nhiệm vụ). Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trên địa bàn thành phố được tổ chức thực hiện nghiêm túc, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo; phân công cụ thể theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ được giao chủ trì và 34 nhiệm vụ phối hợp cơ quan Trung ương.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng dữ liệu tập trung

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về năng lực nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; phát triển dữ liệu, hạ tầng số, kinh tế số; lượng hóa đóng góp vào tăng trưởng, năng suất lao động. Đồng thời đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý III và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, điều hành được triển khai rất quyết liệt, đồng bộ, liên tục và thông suốt. Song, Thủ tướng nhấn mạnh, việc tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu vẫn là điểm nghẽn lớn. Nhiều cơ sở dữ liệu trọng yếu và cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ, kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; số cơ sở dữ liệu vận hành "đúng, đủ, sạch, sống" còn ít. Cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu còn hạn chế, vẫn còn tình trạng yêu cầu hồ sơ giấy đã có trong cơ sở dữ liệu. An ninh mạng, an ninh dữ liệu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng chỉ ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Đó là cần xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ. Yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Các bộ ngành cần hoàn thiện thể chế để xử lý vướng mắc, điểm nghẽn về KHCN, ĐMST, CĐS. Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và CĐS. Cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Về phát triển KHCN và ĐMST, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN cùng các bộ, ngành tiếp tục thẩm định, phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đề xuất sửa đổi quy định về sàn giao dịch công nghệ; đổi mới mô hình liên kết "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN vào thực tiễn.