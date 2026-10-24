Tạo giá trị gia tăng cho cây hồi từ chế biến, tiêu thụ

Những cây hồi lâu năm đang mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Vĩnh Thông.

Đến thôn Đoàn Kết vào mùa thu hoạch, hương hồi thơm dịu lan tỏa trên những triền đồi xanh. Dưới những tán cây cao hàng chục mét, người dân trèo hái, thu gom quả.

Gia đình ông Phùng Văn Đoạn có gần 2ha hồi, trong đó nhiều cây đã hàng chục năm tuổi. Qua nhiều mùa thu hoạch, vườn cây vẫn mang lại nguồn thu ổn định. Năm nay, với giá bán trung bình khoảng 20 nghìn đồng/kg, ông Đoạn dự kiến thu về hơn 100 triệu đồng.

Theo bà Lý Thị Lệ, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết, toàn thôn hiện có gần 80ha hồi, trong đó hơn 20ha đã cho thu hoạch. Nhờ cây hồi, đời sống người dân ngày càng khấm khá, nhiều gia đình xây dựng được nhà cửa khang trang.

Tại thôn Sỹ Bình, gia đình chị Hoàng Thị Sen cũng tiếp tục mở rộng diện tích trồng hồi sau khi nhận thấy hiệu quả kinh tế từ loại cây này. Việc trồng mới đòi hỏi người dân phải kiên trì chờ đợi, bởi sau khoảng 5-6 năm cây mới bắt đầu cho quả. Bù lại, nếu được chăm sóc tốt, cây hồi có thể cho thu hoạch trong nhiều chục năm.

Toàn xã Vĩnh Thông hiện có hơn 600ha hồi, trong đó khoảng 400ha đã cho thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 15 tấn quả tươi/ha. Diện tích hồi đang cho quả tạo nguồn nguyên liệu đáng kể cho hoạt động thu mua, chế biến. Đây là lợi thế để địa phương phát triển các khâu chế biến sau thu hoạch, nâng cao giá trị kinh tế của cây hồi. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng này, việc tổ chức tiêu thụ và chế biến sản phẩm cần được quan tâm hơn.

Hiện phần lớn quả hồi vẫn được người dân bán tươi cho thương lái. Hình thức tiêu thụ này giúp các hộ nhanh chóng bán sản phẩm sau thu hoạch, nhưng thu nhập vẫn phụ thuộc vào giá mua từng thời điểm. Khi giá cả biến động, người trồng khó chủ động tính toán hiệu quả kinh tế. Giá trị sản phẩm vì thế chủ yếu vẫn tập trung ở quả hồi tươi, chưa được gia tăng nhiều qua các khâu chế biến.

Chế biến tinh dầu hồi tại Hợp tác xã An Bình, xã Vĩnh Thông.

Trên địa bàn xã đã có hợp tác xã tham gia thu mua, sơ chế, liên kết tiêu thụ ra nước ngoài và sản xuất một số sản phẩm như tinh dầu hồi. Hoạt động này mở thêm kênh tiêu thụ, tạo điều kiện để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Dù vậy, quy mô chế biến còn hạn chế, việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường vẫn chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nguyên liệu hiện có.

Ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông, cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã tăng cường liên kết, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị cây hồi. Đây là hướng đi cần thiết nhằm phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đồng thời từng bước khắc phục tình trạng phụ thuộc chủ yếu vào tiêu thụ quả tươi.

Để cây hồi mang lại nguồn thu bền vững, việc nâng cao chất lượng nguyên liệu cần gắn với phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng đầu ra ổn định. Khi các khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ được tổ chức hiệu quả hơn, người trồng sẽ có thêm điều kiện chủ động trong sản xuất, cải thiện thu nhập, đồng thời khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế từ những vườn hồi ở Vĩnh Thông.