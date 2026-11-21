Các sinh viên Đại học Côte d'Azur (Pháp) tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Kinh tế. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhịp cầu từ giảng đường

Với Paloma Didier, sinh viên Đại học Côte d’Azur (Pháp), thời gian học tập tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) là cơ hội khám phá văn hóa và trải nghiệm môi trường mới.

Trong số 35 lưu học sinh tham gia chương trình trao đổi học kỳ 1 (năm học 2026 - 2027), Paloma cùng hai người bạn Claire Teppaz và Ange Bellaigue có nhiều ấn tượng tốt đẹp về phương pháp học tập cũng như sự thân thiện của sinh viên Việt Nam.

Claire thích thú với cách sinh viên đưa trò chơi, câu hỏi tương tác vào bài thuyết trình, tạo không khí học tập sôi nổi. Trong khi đó, Ange đánh giá cao cơ hội làm việc nhóm, giao lưu với bạn bè bản địa và khám phá ẩm thực địa phương.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình, những bỡ ngỡ ban đầu về môi trường, văn hóa dần được thay thế bằng sự gần gũi, thân thuộc. Sau ba tháng, các sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn có thêm khả năng thích nghi và những tình bạn mới. Với các sinh viên nước ngoài, Đà Nẵng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về con người và cuộc sống Việt Nam.

Hành trình của Tiến sĩ Umvong KiengCay (quốc tịch Lào) tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) cũng là câu chuyện ấn tượng về kết nối hữu nghị được vun đắp từ giáo dục.

Năm 2005, chàng thanh niên đến từ tỉnh Attapeu (Lào) lần đầu đặt chân đến Đà Nẵng tham gia chương trình dự bị tiếng Việt. Một năm sau, anh theo học ngành Sư phạm Toán - Tin tại UED.

Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: NGỌC HÀ

Sau khi tốt nghiệp năm 2010, KiengCay trở về Lào công tác trong ngành giáo dục, hoàn thành thạc sĩ tại Hà Nội và nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học. Đến năm 2023, anh quyết định trở lại UED với tư cách nghiên cứu sinh. Ngày 10/4/2026, anh bảo vệ thành công luận án, trở thành tiến sĩ người nước ngoài đầu tiên của ngành Quản lý giáo dục tại trường.

Với Tiến sĩ KiengCay, việc trở lại Đà Nẵng là hành trình trở về nơi đã góp phần hình thành nền tảng tri thức của mình. Hiện công tác tại Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Attapeu, anh vẫn duy trì sự gắn bó sâu sắc với UED.

Trong thời gian học tập, anh tích cực hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt là kết nối, đồng hành cùng các thế hệ lưu học sinh Lào. Am hiểu ngôn ngữ và văn hóa hai nước; trở thành cầu nối giúp sinh viên quốc tế nhanh chóng hòa nhập. Câu chuyện của Tiến sĩ KiengCay là minh chứng tiêu biểu cho những mối quan hệ bền chặt được hình thành từ giảng đường.

Mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế

Từ những trải nghiệm của sinh viên Pháp đến hành trình gắn bó lâu dài của cựu lưu học sinh Lào, có thể thấy giáo dục đang trở thành một kênh kết nối quan trọng giữa Đà Nẵng với bạn bè quốc tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trường Đại học Sư phạm đã tiếp nhận gần 800 lượt lưu học sinh đến từ hơn 30 quốc gia tham gia học tập, giao lưu văn hóa và trao đổi học thuật. Hiện trường có 12 nghiên cứu sinh, 61 học viên cao học và 111 sinh viên đại học chính quy là người nước ngoài.

Các lưu học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng các chương trình Đào tạo dành cho lưu học sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, năm học này đã tiếp nhận gần 100 lưu học sinh đến từ Lào, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ba Lan và Cộng hòa Séc tham gia các chương trình đào tạo dài hạn và chuyển tiếp liên kết.

Tương tự, tại Trường Đại học Kinh tế, năm 2026, nhà trường đón mới 148 sinh viên quốc tế đến từ Pháp, Ý, Đức, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Lào.

PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cho biết, các chương trình trao đổi tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường đa văn hóa, mở rộng kiến thức và phát triển tư duy hội nhập.

“Việc mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên cần gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối học thuật quốc tế. Qua đó, nhà trường tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác, nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng quốc tế hóa”, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ nhấn mạnh, với định hướng quốc tế hóa giáo dục, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập cởi mở, nhân văn. Nơi đây, người học không chỉ được trang bị năng lực ngôn ngữ mà còn được truyền cảm hứng để trở thành những công dân toàn cầu.

Từ nhịp cầu giáo dục, tình hữu nghị được vun đắp bằng tri thức và sự thấu hiểu. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác, khẳng định vai trò của giáo dục trong kết nối cộng đồng quốc tế.