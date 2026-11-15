Tạo dựng một ASEAN năng động, tự cường, bao trùm

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila, Philippines, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14 đến 17/11/2026.

Chiều cùng ngày, tại Manila Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026).

Nguồn: VTV