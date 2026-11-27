Bệnh viện Phổi Đà Nẵng luôn chú trọng xây dựng môi trường "xanh - sạch - đẹp". Ảnh: L.H

Đẩy mạnh phong trào “5S”

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng môi trường y tế thông thoáng, thân thiện, lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tích cực triển khai phong trào “5S và xanh - sạch - đẹp”.

“5S” bao gồm: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng; trở thành phương pháp quản lý trực quan, thói quen làm việc tự giác của từng viên chức, người lao động tại các khoa, phòng trong bệnh viện.

Ông Trần Đình Hồng (trú phường Hải Vân) chia sẻ: “Khi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị, ấn tượng dễ nhận thấy là không gian xanh, khuôn viên sạch sẽ và các khu vực đều được giữ gìn vệ sinh. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng của bệnh viện đã giúp các bệnh nhân giảm bớt áp lực, từ đó yên tâm hơn trong quá trình điều trị”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cùng nhau tân trang từng góc nhỏ hành lang, buồng bệnh, phòng khám theo tiêu chuẩn “5S”.

BSCKII. Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết: “Việc duy trì “5S” không chỉ để sạch hơn, đẹp hơn, mà còn để làm việc an toàn, chuyên nghiệp và phục vụ người bệnh tốt hơn. Bệnh viện tiếp tục duy trì không gian “5S” mỗi ngày, để mỗi bệnh nhân đến thăm khám hay điều trị đều cảm thấy thoải mái và an tâm. Bởi, môi trường sạch sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá cho người bệnh”.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, môi trường cảnh quan, không gian xanh, phòng bệnh, phòng làm việc tại các khoa, phòng đều được bố trí ngăn nắp, thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện.

Theo TS-BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, môi trường bệnh viện đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, mức độ hồi phục của người bệnh. Vì vậy, các khoa, phòng của bệnh viện luôn cố gắng giữ gìn môi trường, cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” để người bệnh cảm thấy thoải mái, từ đó giúp việc điều trị và phục hồi đạt kết quả tốt nhất.

“Việc xây dựng môi trường sạch đẹp tại bệnh viện được thực hiện hằng ngày, quán triệt đến từng nhân viên, bệnh nhân và người nhà. Đây vừa là nhiệm vụ, đồng thời cũng là hoạt động quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng”, TS-BS. Lê Đức Nhân thông tin.

Bệnh viện Đà Nẵng xây dựng môi trường "xanh - sạch - đẹp", tạo sự thoải mái cho người dân đến thăm khám và điều trị. Ảnh: L.H

Thêm nhiều mảng xanh

Cũng như các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện hạng 1, các cơ sở y tế tuyến dưới luôn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và chủ động bổ sung mảng xanh.

Tại các Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang…, y bác sĩ và nhân viên triển khai hiệu quả việc trồng và chăm sóc cây xanh. Cây xanh được bố trí tại các khu vực trong bệnh viện không chỉ tạo môi trường thân thiện, không gian thư giãn mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng bệnh, giúp hấp thụ các chất độc hại...

BSCKII. Ngô Văn Đình Hoài, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cho biết, ngoài trọng tâm nâng cao công tác chuyên môn, đơn vị xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” là một mục tiêu lâu dài, cần triển khai sâu rộng và bền vững nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Theo BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, đơn vị đặc biệt chú trọng đến phong trào xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”.

Đối với tiêu chí “xanh”, đơn vị duy trì trồng, bổ sung và chăm sóc cây xanh; với tiêu chí “sạch” thì tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch bệnh liên quan đến vệ sinh môi trường, bảo đảm khuôn viên, hành lang, lối đi, sảnh chờ và các khoa, phòng luôn sạch sẽ. Đối với tiêu chí “đẹp”, đơn vị tập trung bố trí, xây dựng cảnh quan hài hòa, thân thiện với môi trường…

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sau hơn 10 năm triển khai quyết định về việc phê duyệt triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và 5 năm thực hiện bộ tiêu chí cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc bảo vệ môi trường, giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

Nhiều cơ sở y tế chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, tăng tỷ lệ cây xanh; nhà vệ sinh được xây dựng và duy trì sạch sẽ, công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định được cải thiện rõ rệt.

Khi mỗi bệnh viện trở thành một không gian xanh, mỗi cán bộ y tế trở thành một tuyên truyền viên và mỗi bệnh nhân, người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển.