Tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng

Thời gian qua, Thuế tỉnh đã tăng cường công tác quản lý kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý nợ thuế; đẩy mạnh phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và quản lý rủi ro để xác định các trường hợp cần kiểm tra. Đồng thời, thực hiện kiểm tra thuế theo đúng quy định; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Qua đó, tổng số tiền nợ thuế của cá nhân, hộ kinh doanh tính đến chốt kỳ nợ tháng 8 ở mức 34,145 tỷ đồng, giảm 7,3% so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, các xã, phường cũng thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát các trường hợp bán hàng online, qua mạng xã hội, thương mại điện tử, lưu trú, ăn uống, vận tải và dịch vụ du lịch.

Tại xã Yên Bình, qua rà soát bước đầu, trên địa bàn hiện có 42 hộ, cá nhân có hoạt động bán hàng online, kinh doanh qua sàn thương mại điện tử và nền tảng số. Doanh thu của từng trường hợp hiện chưa vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm nên chưa phát sinh thuế phải nộp. Ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho biết: “Địa phương xác định phải cập nhật, theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện khi doanh thu tăng, phát sinh thêm kênh bán hàng hoặc vượt ngưỡng phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây cũng là ví dụ cho thấy chống thất thu hiện nay không chỉ là đi tìm số thuế đang còn thiếu mà quan trọng hơn là không để bỏ sót đối tượng, nguồn thu trong tương lai”.

Trong 9 tháng năm 2026, nguồn thu từ thuế, phí đối với lĩnh vực lưu trú trên địa bàn phường Sa Pa đạt 113,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng thu từ thuế, phí và các khoản thu khác trên địa bàn. Đây là nguồn thu quan trọng, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho biết: “Phường Sa Pa xác định quản lý đúng và đầy đủ nguồn thu từ hoạt động lưu trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời phải tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định và phát triển bền vững. Vì vậy, phường luôn phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 3 rà soát, cập nhật và quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn”.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, song công tác quản lý thu ngân sách vẫn còn một số hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế. Một số hộ và cá nhân kinh doanh chưa quen với việc tự ghi chép sổ sách, lập tờ khai hành chính trên môi trường điện tử; ý thức chấp hành pháp luật của một số người nộp thuế chưa cao, dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, kê khai doanh thu hay sử dụng hóa đơn. Mặt khác, cơ quan chức năng hiện gặp rất nhiều trở ngại trong kiểm soát dòng tiền đối với các tour du lịch và các hoạt động giao dịch thông qua nhà cung cấp dịch vụ trung gian trực tuyến, trong khi hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin giữa các ban, sở, ngành chưa thực sự đồng bộ.

Để khắc phục các hạn chế trên, đề án đã nêu rõ các chỉ tiêu thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, cập nhật để đưa 100% cơ sở kinh doanh thực tế vào diện quản lý thuế, bảo đảm 100% cơ sở thuộc đối tượng bắt buộc phải có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát doanh thu của các tổ chức, cá nhân sẽ được siết chặt nhằm bảo đảm tính xác thực, sát với thực tế phát sinh.

100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc diện quy định phải thực hiện lập, sử dụng hóa đơn điện tử cũng như hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Tỉnh sẽ xây dựng, cập nhật, duy trì liên tục hệ thống kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành để tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phân loại theo loại hình, lĩnh vực, quy mô và mức độ tuân thủ, từ đó, áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp, đồng thời siết chặt quản lý đối với những khoản thu mới phát sinh.

Các tổ kiểm tra liên ngành được thành lập nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, gian lận, trốn thuế hay kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Việc giám sát, kiểm tra chấp hành pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng sẽ được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt, các biện pháp quản lý nợ cũng được tăng cường nhằm giảm tối đa tỷ lệ nợ đọng, kiên quyết không để phát sinh thêm số nợ thuế mới trên địa bàn.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh khẳng định: “Sau khi thực hiện đề án, điều quan trọng là thay đổi phương thức quản lý Nhà nước đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cũng như xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh”.

Việc siết chặt kỷ cương không chỉ hướng tới mục tiêu tăng thu ngân sách mà còn là cơ sở vững chắc để bảo vệ những doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đây cũng chính là động lực cho du lịch và kinh tế số Lào Cai phát triển bền vững.