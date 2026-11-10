Tạo dựng mạng lưới an sinh xã hội vững chắc từ y tế cơ sở

Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của TTKTTV, Hà Nội trời rét, không mưa. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Đợt rét này ở Thủ đô sẽ kéo dài đến khi nào?