Tạo dựng mạng lưới an sinh xã hội vững chắc từ y tế cơ sở
Việc triển khai đồng thời hai mô hình “Chăm sóc người cao tuổi ban ngày” và “Đội chăm sóc sức khỏe gia đình” tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng y tế ban đầu, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.
Sự chủ động của y tế cơ sở cùng sự chung tay của toàn xã hội đang tạo dựng, củng cố mạng lưới an sinh vững chắc, giúp người cao tuổi và các đối tượng yếu thế được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại cộng đồng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tao-dung-mang-luoi-an-sinh-xa-hoi-vung-chac-tu-y-te-co-so-post1401652.html