Tạo dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đây là năm tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; yêu cầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ hơn.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026.

Thông qua hội nghị, phường tập trung làm rõ những việc đã hoàn thành, những nhiệm vụ còn chậm, những chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt; phân tích nguyên nhân; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Đây cũng là dịp để Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhìn lại phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; từ đó tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hơn nữa tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả công việc trong thời gian tới.

Công tác quản lý tài chính – ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 263 tỷ 848 triệu đồng, bằng 86% dự toán năm; riêng nguồn thu ngân sách địa phương đạt hơn 255 tỷ đồng, bằng 89,65% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 128 tỷ đồng, đảm bảo phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Trong vụ Đông Xuân 2025 – 2026, toàn phường gieo trồng hơn 2.317 héc-ta cây trồng các loại, đạt gần 46% kế hoạch năm, bằng 124,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 8.181 tấn/14.579,5 tấn, đạt 56,1% kế hoạch, bằng 109,3% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc điều phối hội nghị.

Hội đồng nhân dân phường đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ủy ban nhân dân phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 34 dự án trên nhiều lĩnh vực. Địa phương đã đề xuất đầu tư 13 công trình kiên cố hóa kênh mương với tổng chiều dài hơn 7 km và tổng kinh phí dự kiến gần 9,5 tỷ đồng – không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc khẳng định tiếp tục tập trung rà soát toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm 2026, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 để xác định rõ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc chia sẻ.

Phường nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án còn chậm tiến độ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của thành phố trên địa bàn, đặc biệt là dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến, các dự án hạ tầng và phát triển đô thị; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện, tạo dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Điện Bàn Bắc trong thời gian qua, đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Trải qua 9 tháng của năm 2026, phường cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tiềm năng, lợi thế và điểm mạnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, vì vậy phường phải tập trung rà soát, đánh giá một cách toàn diện các điểm nghẽn để tìm cách tháo gỡ.