Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội.

Trước bối cảnh nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh tiếp tục gia tăng, trong khi mặt bằng lãi suất chịu những áp lực nhất định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam (VND) kỳ hạn 6 tháng đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn VND tương đối dài hơi cho tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, thay vì các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tuần được thực hiện nhiều lần kể từ cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã kéo dài kỳ hạn hoán đổi lên 6 tháng. Đây cũng là lần đầu nghiệp vụ này được triển khai với kỳ hạn tương đối dài, cho thấy sự chủ động trong lựa chọn công cụ điều hành, phù hợp diễn biến thị trường tiền tệ.

Nhìn tổng thể, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có thể đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ. Trước bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thời gian gần đây có xu hướng tăng, việc bổ sung nguồn VND với chi phí hoán đổi tương đối thuận lợi sẽ giúp các ngân hàng tham gia giảm áp lực thanh khoản, hạn chế sức ép lên chi phí vốn. Cùng xu hướng gia tăng tiền gửi của người dân, giải pháp này có thể cải thiện khả năng cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện duy trì dòng tín dụng phục vụ nền kinh tế.

Tuy vậy, phạm vi tác động của chính sách cần được nhìn nhận đúng. Với quy mô tối đa 2 tỷ USD và kỳ hạn 6 tháng, nghiệp vụ hoán đổi chủ yếu hỗ trợ nhu cầu thanh khoản trong một khoảng thời gian nhất định, chưa thể giải quyết toàn bộ vấn đề mang tính dài hạn về cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, thanh khoản được cải thiện không đồng nghĩa lãi suất cho vay sẽ lập tức giảm. Khả năng giảm lãi suất còn phụ thuộc vào chi phí huy động, chất lượng tín dụng, mức độ rủi ro và năng lực tiết giảm chi phí của từng tổ chức tín dụng.

Do đó, để những hỗ trợ về thanh khoản thật sự chuyển hóa thành giảm lãi suất cho vay, sự chủ động từ cơ quan điều hành cần đi đôi với trách nhiệm của các ngân hàng thương mại. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu là những giải pháp cần được thực hiện đồng bộ. Bởi mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là ổn định các chỉ số trên thị trường tiền tệ, mà còn phải giảm chi phí vốn thực tế cho doanh nghiệp, tạo động lực phục hồi và mở rộng sản xuất.

Về dài hạn, một công cụ đơn lẻ khó giải quyết toàn diện bài toán vốn của nền kinh tế. Điều cần thiết là tiếp tục theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lạm phát, lãi suất và thanh khoản để phối hợp linh hoạt công cụ điều hành, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống và chất lượng tăng trưởng tín dụng. Nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giảm mặt bằng lãi suất là yêu cầu quan trọng, nhưng không thể đánh đổi bằng những bất ổn vĩ mô. Chính vì vậy, sự chủ động trong điều hành, linh hoạt trong lựa chọn công cụ và thận trọng trong kiểm soát rủi ro sẽ là những yếu tố then chốt để khơi thông dòng vốn, giảm áp lực chi phí tài chính, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định, bền vững.