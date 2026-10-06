Tạo đột phá trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp

Các địa phương quyết liệt thực hiện

Xã Tân Ân có thế mạnh về nuôi thuỷ sản, đặc biệt là mô hình tôm - rừng. Từ đó, xã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất gắn liền với thế mạnh này.

Theo đồng chí Ðoàn Trường Giang, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Tân Ân, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay các chỉ tiêu liên quan đến kinh tế thuỷ sản, nhất là diện tích, sản lượng đã đạt và vượt kế hoạch cả năm. Cụ thể, tổng diện tích nuôi thuỷ sản khoảng 8.045/8.045 ha, đạt 100%, trong đó siêu thâm canh là 170/151 ha, đạt 112,58%; tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 14.505 tấn, trong đó sản lượng tôm là 10.242 tấn, đạt 140,22%.

Với diện tích hơn 6.669 ha nuôi thuỷ sản là thế mạnh được xã Hưng Mỹ tập trung khai thác để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, tổng sản lượng thuỷ sản của xã đạt hơn 11.796 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Ðồng chí Ngô Minh Quyền, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Hưng Mỹ, chia sẻ, trên địa bàn xã hiện có 5 hợp tác xã (HTX) với tổng số 377 thành viên, trong đó hoạt động lĩnh vực nông nghiệp có 4 HTX. Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều có khả năng đạt và vượt kế hoạch năm.

Sự vào cuộc quyết liệt của các xã: Tân Ân, Hưng Mỹ cũng như nhiều địa phương trong tỉnh thúc đẩy khu vực I duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 9 tháng năm 2026. Theo đó, tổng sản lượng thuỷ sản 9 tháng đạt khoảng 971.130 tấn, bằng 72,7% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm tăng 9,7%. Sản lượng lúa đạt 1.704.297 tấn, bằng 91,1% kế hoạch, tăng 0,7%. Chăn nuôi cơ bản ổn định; các chỉ tiêu về đàn heo, gia cầm xuất chuồng cơ bản đạt kịch bản tăng trưởng. Sản lượng gỗ khai thác tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được Cà Mau triển khai thực hiện theo hướng bền vững, qua đó ngày càng nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp.

Ðể đạt kết quả này, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, thời gian qua, Sở tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cũng như đẩy mạnh các công trình, dự án liên quan đến nông nghiệp; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới và chuyển mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về cơ sở. Các tổ công tác hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được duy trì, góp phần rà soát tiến độ sản xuất, xác định những chỉ tiêu còn thấp, sản lượng còn thiếu và dư địa tăng trưởng tại từng địa bàn.

Tiếp tục khai thác dư địa

9 tháng năm 2026, thuỷ sản tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế chủ lực, chiếm khoảng 89% tỷ trọng khu vực I và khoảng 31% GRDP của tỉnh. Diện tích nuôi tôm đạt khoảng 100% kế hoạch, tương đương 416.990 ha. Từ nay đến cuối năm, sản lượng tôm vẫn còn khả năng tăng khi chính quyền địa phương và các sở, ngành chuyên môn tiếp tục tập trung khai thác năng lực sản xuất, nâng năng suất, sản lượng trong quý IV.

Tôm - rừng là mô hình sản xuất đặc trưng của Cà Mau, có sức cạnh tranh cao và còn nhiều dư địa phát triển.

Theo ông Mười, mục tiêu ngành hướng tới là phát triển nuôi thuỷ sản hiệu quả, bền vững, đa dạng hoá đối tượng và phương thức nuôi. Trong đó, tập trung phát triển nuôi tôm theo tiêu chuẩn quốc tế. Ðối với trồng trọt, duy trì ổn định diện tích sản xuất lúa, hình thành vùng nguyên liệu lúa tập trung chất lượng cao, đạt chứng nhận phục vụ xuất khẩu; đồng thời tập trung phát triển sản xuất lúa theo mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm lúa an toàn, lúa hữu cơ.

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao giá trị, năng suất và chất lượng sản phẩm. Nuôi tôm thâm canh được cải tiến quy trình, từng bước phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Các kỹ thuật nuôi kết hợp, xen canh, luân canh với một số đối tượng như: cua biển, sò huyết, tôm càng xanh tiếp tục được hoàn thiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Ðặc biệt, đến nay, sản phẩm của tỉnh được cấp các loại chứng nhận uy tín như: GlobalGAP, Naturland, BAP, EU và gần đây có ASC, Selva Shrimp, VietGAP...

Theo kế hoạch, năm 2026, khu vực I phải đạt mức tăng trưởng từ 5,5% trở lên. Ðể đạt chỉ tiêu này thì 4 nhóm sản phẩm gồm: thuỷ sản, lúa, đàn heo - gia cầm, sản lượng gỗ khai thác phải đạt và vượt kế hoạch. Ðặc biệt các địa phương phải đạt các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra.

Liên quan đến phát triển kinh tế khu vực I năm 2026 cũng như những năm tiếp theo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều lần chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ các địa phương xác định khả năng tạo đột phá theo từng xã, phường một cách cụ thể, chi tiết. Muốn sản xuất tạo được bước đột phá, phải phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX mạnh, lớn để hình thành các chuỗi liên kết. Riêng các xã, phường, khi xây dựng kế hoạch phát triển phải dựa vào nội lực, điều kiện và thế mạnh của từng địa phương./.