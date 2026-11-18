Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

Tại cuộc tiếp, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Bà Suzanne Clark chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, tin tưởng sự kiện sẽ tạo động lực mới cho kết nối kinh tế khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo các tập đoàn P&G, HP, Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions... đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và tiến triển đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Các doanh nghiệp đánh giá tích cực những nỗ lực cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; đồng thời mong muốn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, hàng không, hàng tiêu dùng, dược phẩm, tài chính và ngân hàng.

Lãnh đạo các tập đoàn cũng khẳng định sẵn sàng đồng hành, đóng góp tích cực vào thành công của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã vượt qua nhiều khác biệt, từng bước vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác và nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt những bước tiến mạnh mẽ, không gian hợp tác chiến lược tiếp tục được mở rộng.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá quan trọng hàng đầu; nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển các nhà cung cấp trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những định hướng phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên và doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh.

Về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ba định hướng lớn: Nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân, doanh nghiệp hai nước; tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ; đẩy mạnh hợp tác tài chính - đầu tư trên nguyên tắc đồng hành và gắn kết lợi ích.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, THÚC ĐẨY HỢP TÁC HƯỚNG TỚI APEC 2027

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh huy động vốn cho các dự án hợp tác công - tư và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Những cải cách này sẽ tạo thêm công cụ và kênh đầu tư, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN\

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo; sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ song phương trong hơn ba thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với chính quyền Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Đề cập Năm APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà, mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong tiến trình này và mong muốn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam trong Năm APEC 2027.