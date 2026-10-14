Tạo đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân với loạt chính sách đặc biệt

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tập trung mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, từng bước miễn viện phí và cải thiện chế độ đãi ngộ nhân viên y tế. Đây là một trong những cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Mở rộng quyền lợi BHYT, hướng tới miễn viện phí cơ bản từ năm 2030

Theo Nghị quyết, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, ưu tiên các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ.

Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Nhân viên y tế tại Hà Nội khám sàng lọc sức khỏe cho đối tượng học sinh. Ảnh: BL

Nghị quyết cũng quy định tăng tỷ lệ mức hưởng BHYT đối với các nhóm đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Quỹ BHYT sẽ chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh theo danh mục và lộ trình cụ thể.

Đáng chú ý, chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT sẽ được triển khai theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối của Quỹ BHYT và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Chính phủ quy định phạm vi, lộ trình thực hiện chính sách miễn viện phí cơ bản từ năm 2030. Đối với các chính sách tăng mức hưởng BHYT và mở rộng danh mục bệnh được quỹ chi trả, lộ trình thực hiện từ năm 2027 sẽ gắn với việc tăng mức đóng BHYT, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cho phép thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, loại hình cung ứng dịch vụ BHYT và bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề, cải thiện thu nhập nhân viên y tế

Cùng với mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, Nghị quyết quy định các chính sách về tiền lương, phụ cấp nhằm cải thiện chế độ đãi ngộ, góp phần thu hút và giữ chân nhân lực ngành Y tế.

Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Đối với nhân viên y tế thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh, Nghị quyết quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Chính sách đãi ngộ cũng được tăng cường đối với nhân lực y tế tại tuyến cơ sở và lĩnh vực y tế dự phòng. Người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% nếu công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Đối với các trường hợp không thuộc những khu vực nêu trên, mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu là 70%. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thực hiện các chính sách phụ cấp ưu đãi nghề, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.