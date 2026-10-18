Tạo đột phá tăng trưởng từ nâng cao hiệu quả đầu tư

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) cơ bản tán thành Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, chất lượng tăng trưởng vẫn cần cải thiện; năng suất lao động chưa đạt mục tiêu, sức cầu trong nước còn hạn chế, khu vực kinh tế tư nhân gặp khó khăn và hiệu quả giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu.

Về kế hoạch năm 2027, đại biểu tán thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, song nhấn mạnh cần xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, chủ động ứng phó với biến động kinh tế thế giới và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đại biểu đề nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án đủ điều kiện triển khai, lấy khối lượng hoàn thành làm thước đo và đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng. Đồng thời, cần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI.

ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Cùng quan tâm đến yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) nhấn mạnh, tăng trưởng cao phải đi đôi với kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả và giảm áp lực chi phí sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Đại biểu đề nghị đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn, xây dựng phương án huy động vốn phù hợp cho các dự án quy mô lớn, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính. Cùng với đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Theo đại biểu, cần nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, chuyển hóa nguồn lực nhập khẩu thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng trong nước. Chính sách phát triển kinh tế năm 2027 cần lấy sức khỏe doanh nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng phát triển bền vững của khu vực kinh tế trong nước làm trọng tâm.

Khơi thông nguồn lực, mở dư địa tăng trưởng

ĐBQH Đỗ Hoàng Việt (Tây Ninh) đề nghị nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển từ chú trọng quy mô vốn sang hiệu quả thực chất, nhất là khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

ĐBQH Đỗ Hoàng Việt (Tây Ninh) phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Theo đại biểu, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam; nâng cao năng lực hấp thụ đầu tư của địa phương thông qua phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, cần cụ thể hóa chính sách hỗ trợ đào tạo lao động, đánh giá hiệu quả ưu đãi đầu tư và tăng cường hậu kiểm việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Đại biểu nhấn mạnh, FDI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhưng không thể thay thế nội lực. Hiệu quả thu hút đầu tư cần được đánh giá bằng sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, khả năng làm chủ công nghệ và giá trị gia tăng thực sự được giữ lại trong nước.

ĐBQH Lê Thị Thúy Sen (Hưng Yên) phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Lê Thị Thúy Sen (Hưng Yên) đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng hành của Quốc hội trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Trước mục tiêu tăng trưởng hai con số, đại biểu đề xuất nghiên cứu vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ theo nghĩa rộng nhằm khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tập trung vào ba hướng.

Thứ nhất, tăng cường phối hợp giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong xây dựng chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút, giữ chân và phát huy nhân tài.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: Đắc Trường

Thứ hai, huy động nguồn lực tư nhân đầu tư công trình công cộng theo nguyên tắc “Tư nhân đầu tư - Nhà nước sở hữu - Nhân dân thụ hưởng”. Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế thực hiện, giám sát chất lượng, tiến độ công trình và có hình thức ghi nhận phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Thứ ba, nghiên cứu huy động vốn thông qua trái phiếu công trình, gắn lợi ích tài chính với quyền sử dụng dịch vụ. Đại biểu đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi phí sử dụng công trình trong thời hạn nhất định đối với người tham gia góp vốn, qua đó khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: Đắc Trường

Theo đại biểu Lê Thị Thúy Sen, đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực sẽ góp phần giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, phát huy sự tham gia của toàn xã hội và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.