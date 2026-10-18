Tạo đột phá, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trong kỷ nguyên phát triển mới

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971-2026), ngày 20/6/2026, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong đó, Đan Mạch là chặng dừng chân đầu tiên trong hành trình này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Đan Mạch của một Tổng Bí thư nước ta, diễn ra trong bối cảnh năm 2026 là năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/2026). Chuyến thăm góp phần tạo đột phá, nâng quan hệ hai nước xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu của Việt Nam với một đối tác ở Bắc Âu.

55 năm quan hệ chính trị - ngoại giao tin cậy, gắn bó

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/11/1971. Từ cột mốc quan trọng này, một trang sử mới đã mở ra cho quan hệ giữa hai nước. 55 năm qua, trải qua bao thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, mối quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã không ngừng phát triển sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (vào tháng 11/2011); nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 9/2013); Đối tác Chiến lược Xanh (tháng 11/2023). Việc nâng cấp quan hệ này đã mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, qua đó đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những trọng tâm nổi bật của quan hệ song phương. Hiện hai bên đang tích cực triển khai các định hướng lớn trong chương trình hành động về Đối tác chiến lược Xanh.

Thái tử kế vị Vương quốc Đan Mạch Frederik tham gia đi xe đạp trên các đường phố Hà Nội để hưởng ứng các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức, chiều 29/11/2011. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Hai bên cũng duy trì hiệu quả trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Nổi bật là: chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nữ hoàng Margrethe và Hoàng tử Henrik (tháng 11/2009); chuyến thăm Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth (tháng 11/2022); chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (tháng 11/2023); chuyến thăm làm việc Đan Mạch của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (tháng 11/2024)...

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Đan Mạch thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU), Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (P4G)…

Triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh

Trong khối Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đan Mạch coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là nền kinh tế phát triển năng động nhất ở Đông Nam Á và là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt 720,9 triệu USD; 9 tháng năm 2026 đạt 672,5 triệu USD. Từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đưa vào thực thi (từ ngày 1/8/2020) đã góp phần phát triển hơn nữa các cơ hội kinh doanh giữa Đan Mạch và Việt Nam, đồng thời tạo dòng chảy thương mại lớn mạnh. Đan Mạch đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 11/2021.

Đan Mạch hiện có hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động và 174 dự án còn hiệu lực ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, đứng thứ 21/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án của doanh nghiệp Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch thăm Cảng cá Thuận An ở thành phố Huế và làm việc tại Văn phòng Ban quản lý cảng cá để tìm hiểu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Một điều quan trọng là trong 55 năm phát triển quan hệ ngoại giao, Đan Mạch luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của lãnh đạo và Chính phủ hai nước, thời gian qua, hai nước đã thúc đẩy nhiều sáng kiến về chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam.

Sự hiện diện, mở rộng đầu tư ngày càng đông đảo của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam đã tạo ra cơ hội để hai nước hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các giải pháp công nghệ cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo đã được Việt Nam và Đan Mạch triển khai trong thời gian qua như dự án Green Hero Solution - Mô hình tuần hoàn cho hệ thống nông nghiệp và lương thực thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, sự kiện Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn… Đây cũng là động lực khuyến khích giới doanh nghiệp quốc tế tiếp tục thiết lập, mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Những bước tiến trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch không chỉ cho thấy sự phát triển thực chất cả về chiều rộng và chiều sâu của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương, mà còn phản ánh quyết tâm của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hướng đến tương lai phát triển bền vững cho toàn nhân loại.

Tạo đột phá, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn mới

Công ty TNHH Dalat Hasfarm (Lâm Đồng) trồng và xuất khẩu hoa tươi cắt cành, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Đan Mạch và một số nước. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để lãnh đạo hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Vương quốc Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư nước ta, diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI. Chuyến thăm nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cũng khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên tầm cao mới.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh cho biết, chuyến thăm nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, chuyến thăm còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Đan Mạch về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.

Trong khi đó, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm gồm thương mại và đầu tư, các giải pháp xanh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục, thực phẩm bền vững, văn hóa, cũng như các vấn đề hợp tác song phương và quốc tế.

Với nền tảng vững chắc là tình hữu nghị được vun đắp qua hơn 5 thập kỷ cùng những điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, nhất là về kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hạ tầng xanh. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.