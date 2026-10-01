Tạo đột phá khởi nghiệp sáng tạo từ cơ sở

Các doanh nghiệp, tổ chức khởi nghiệp trình bày các vướng mắc tại hội thảo.

Chính quyền cơ sở không làm thay doanh nghiệp hay các tổ chức hỗ trợ, mà phải đóng vai trò là "người phát hiện, người kết nối và người tạo điều kiện". Cụ thể là chủ động phát hiện các ý tưởng, sản phẩm tiềm năng, kết nối các chủ thể khởi nghiệp với chuyên gia, trường đại học, quỹ đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ thể tiếp cận cơ chế, chính sách và nguồn lực khoa học công nghệ.

Tại hội thảo về khởi nghiệp ĐMST mới đây của TP Đà Nẵng đã thu hút đại diện 93 phường, xã, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tại đây, nhiều báo cáo tham luận thực tiễn đã được chia sẻ, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, tham luận về vai trò của chính quyền phường Ngũ Hành Sơn, mô hình Không gian ĐMST phường Tam Kỳ, kinh nghiệm thành lập Hội Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại phường Điện Bàn Bắc, giải pháp kết nối "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp).

Một trong những thông điệp quan trọng được lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh tại hội thảo là việc khơi thông nguồn lực tài chính cho ĐMST. Nguồn kinh phí của Nhà nước dành cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và ĐMST hiện nay rất dồi dào. Vì vậy, các phường, xã, các hội doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các dự án, đề tài có tính khả thi cao, tạo ra sản phẩm cụ thể để phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế. Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để giải ngân nhanh chóng, đúng quy định cho các mô hình ĐMST thực chất. Cùng với đó, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các Không gian kết nối ĐMST quốc tế. Trên cơ sở các kết nối hiệu quả đã thiết lập với đối tác các nước như Hàn Quốc, Áo, Singapore..., mở rộng mạng lưới đến nhiều quốc gia phát triển khác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, học sinh, sinh viên và các chủ thể sản xuất tại các phường, xã có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư và đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham quan cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Ngọc Lan.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động, chuyển từ tư duy "mỗi địa phương tự làm" sang tư duy "cùng kết nối để tạo thành mạng lưới". Để hoạt động ĐMST mang lại hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương là phủ rộng không gian ĐMST toàn diện: Tất cả 93 phường, xã phải rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các không gian ĐMST hiện có. Thành phố đặt mục tiêu đưa không gian ĐMST vào tất cả các trường học trên địa bàn (từ mầm non, mẫu giáo đến tiểu học, trung học và đại học), đồng thời phấn đấu 1.454 thôn, tổ dân phố đều hình thành không gian ĐMST gắn liền với sinh hoạt cộng đồng. Thành phố sẽ ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hơn 1.400 Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, "cánh tay nối dài" đưa tri thức số, giải pháp công nghệ và tinh thần ĐMST đến tận từng hộ gia đình, tiểu thương và người dân. Ông Bửu yêu cầu Sở KH&CN khẩn trương xây dựng, chuẩn hóa và đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐMST của thành phố ngay trong tháng 10-2026, bảo đảm cập nhật đầy đủ thông tin về các mô hình, dự án, doanh nghiệp ĐMST trên toàn địa bàn.