Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Tham gia Đoàn Chủ tọa có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Những vấn đề đặt ra trong phân bổ nguồn lực và phát triển giáo dục

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại phiên chuyên đề buổi sáng. Tiếp đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trình bày báo cáo trung tâm về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời xem video báo cáo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Theo báo cáo tổng hợp, các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất nhận định, chủ trương và quyết tâm chính trị về đổi mới giáo dục đã rõ, khuôn khổ pháp lý cho những đổi mới đột phá từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, kết quả chuyển biến trong thực tiễn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Vấn đề trọng tâm hiện nay là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực chất đối với người học, nhà giáo và cơ sở giáo dục làm thước đo hiệu quả chính sách.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. Theo các ý kiến thảo luận, tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục của Việt Nam hiện tương đương 2,89% GDP. Cơ chế phân bổ ngân sách chủ yếu dựa trên dân số, độ tuổi và quỹ lương; trong khi chi lương chiếm tới 80%, khiến nguồn lực dành cho hoạt động dạy và học còn hạn chế.

Từ thực tế này, các chuyên gia đề xuất đổi mới định mức phân bổ ngân sách theo hướng dựa trên số lượng người học có tính đến các yếu tố đặc thù, mức độ khó khăn và nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Ngân sách nhà nước cần tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho giáo dục; việc huy động nguồn lực ngoài nhà nước có ý nghĩa bổ sung, không thay thế trách nhiệm đầu tư của Nhà nước.

Đáng chú ý, xã hội hóa giáo dục cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và công bằng. Hiệu quả huy động nguồn lực không chỉ được đánh giá bằng số tiền đầu tư mà quan trọng hơn là giá trị giáo dục tạo ra, tránh làm gia tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các nhóm dân cư theo điều kiện thu nhập.

Đối với giáo dục phổ thông, các đại biểu tập trung đánh giá việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Việc chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học được đánh giá là đúng hướng, song tại một số nơi vẫn còn biểu hiện hình thức, chưa đi vào chiều sâu.

Công tác kiểm tra, đánh giá chưa thực sự đồng bộ với đổi mới dạy học, chưa trở thành một bộ phận hữu cơ của quá trình dạy học. Việc đầu tư thiết bị trường học cũng chưa gắn chặt với hiệu quả khai thác, sử dụng do năng lực đội ngũ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, cơ chế công nhận, tích lũy kết quả học tập để thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cần tiếp tục hoàn thiện.

Về giáo dục nghề nghiệp, các ý kiến thống nhất yêu cầu chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở giáo dục sang đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế và từng địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình trung học nghề còn gặp khó khăn về kinh phí đầu tư, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy cả kiến thức văn hóa và kỹ năng nghề, chính sách hỗ trợ người học cũng như việc cân đối giữa chương trình phổ thông và thực hành nghề.

Một điểm nghẽn đáng chú ý là hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia và kết nối dữ liệu giữa giáo dục, lao động, bảo hiểm xã hội chưa đồng bộ. Điều này khiến việc xác định quy mô, ngành nghề và chỉ tiêu đào tạo còn thiếu căn cứ. Sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại một số nơi chưa thực chất.

Đối với giáo dục đại học, các đại biểu đề cập yêu cầu phát triển hệ thống đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, phân tầng các cơ sở giáo dục theo sứ mệnh, chất lượng và kết quả hoạt động; đồng thời xác định các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ người học trong độ tuổi đại học, sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Các ý kiến nhấn mạnh cần chuyển cơ chế tự chủ đại học từ trao quyền sang thực thi quyền, gắn phân bổ nguồn lực với sứ mệnh và trách nhiệm giải trình của từng cơ sở giáo dục. Tự chủ đại học không đồng nghĩa với tự bảo đảm tài chính. Cùng với đó là yêu cầu xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ chiến lược và kỹ thuật then chốt.

Đổi mới quản trị, đầu tư có trọng tâm và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực

Báo cáo trung tâm tại hội thảo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trình bày Báo cáo trung tâm về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: TẠ LÊ)

Cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng thông qua các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú. Việc đầu tư phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn đến trường, duy trì việc học tập. Các chính sách về giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục, trong đó có phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, tiếp tục được cụ thể hóa.

Chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo cũng được quan tâm thông qua việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề, phân cấp tuyển dụng và bố trí giáo viên, tạo điều kiện để các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ ở những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu.

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục có chuyển biến. Giáo dục STEM, năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và việc dạy, học ngôn ngữ các nước láng giềng được đẩy mạnh. Trong giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở đào tạo từng bước được rà soát, sắp xếp; việc bổ sung cấp trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông mở thêm lộ trình học tập cho người học.

Ở bậc đại học, trọng tâm chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao. Các chính sách học bổng, đặt hàng đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp góp phần thu hút người học giỏi vào các ngành trọng điểm. Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia được ưu tiên hiện đại hóa phòng thí nghiệm, xây dựng trung tâm đào tạo xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và cơ sở đào tạo giáo viên.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, năm 2026, sinh viên các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số sinh viên đại học; hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược được triển khai. Công tác chuyển đổi số cũng từng bước tạo nền tảng mới cho quản trị và đổi mới giáo dục, với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, triển khai văn bằng số, học bạ số và mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ sáu nhóm vấn đề cần tập trung tháo gỡ, gồm: sự giao thoa, thiếu thống nhất trong một số chính sách và hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và chính sách đối với nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế tài chính, phân bổ nguồn lực còn bất cập; sự kết nối giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực chưa đồng bộ; yêu cầu mới về quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất năm định hướng đổi mới chính sách giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm trước hết là đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm của từng cấp và nguồn lực bảo đảm thực hiện. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục phải gắn với công khai chất lượng, giải trình kết quả hoạt động và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, tăng cường sử dụng chung cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và hạ tầng kỹ thuật. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh; đối với giáo dục nghề nghiệp, đại học, tập trung phát triển các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có năng lực, phục vụ những ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Một định hướng quan trọng khác là gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp. Việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành nghề, trình độ và thời điểm sử dụng lao động. Doanh nghiệp tham gia xác định kỹ năng cần thiết, tổ chức thực hành, đánh giá năng lực người học; kết quả việc làm sau tốt nghiệp là căn cứ điều chỉnh quy mô và chất lượng đào tạo.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, thúc đẩy học tập suốt đời; hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập, tạo điều kiện liên thông giữa các trình độ và đẩy mạnh đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Đồng thời, cần nâng cao năng lực số, hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá phải đi kèm quy định về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Kết thúc báo cáo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh hiệu quả chính sách phải được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Hướng tới các giải pháp triển khai trong thực tiễn

Trong phần tham luận và thảo luận chuyên sâu, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện bộ, ngành và địa phương tiếp tục làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Về giáo dục phổ thông, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, phân tích quá trình rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa từ góc độ trải nghiệm học tập thực tế. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Các nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc bảo đảm điều kiện triển khai chương trình, đổi mới kiểm tra, đánh giá và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

Đối với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ bài học quốc tế và những điều kiện cần thiết để triển khai tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt thông tin về thực tiễn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, trong đó đặt ra yêu cầu bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kinh phí vận hành và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Về cơ chế tài chính, Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận trao đổi những vấn đề liên quan đến bảo đảm nguồn lực cho giáo dục. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành chia sẻ kết quả triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW tại địa phương. Đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đề cập giải pháp tăng cường gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đối với đào tạo nhân lực công nghệ cao, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ thực tiễn và đề xuất giải pháp đổi mới đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân. Đại diện Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trao đổi kinh nghiệm từ mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và sử dụng lao động.

Các nội dung tham luận, thảo luận được đặt trong tổng thể bốn nhóm vấn đề chiến lược của Hội thảo, gồm: hoàn thiện quan điểm, chủ trương, thể chế và chính sách phát triển giáo dục; bảo đảm cơ chế, chính sách và nguồn lực cho giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng; đột phá phát triển giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ban tổ chức hội thảo cho biết đã nhận được 68 bài tham luận từ các cơ quan quản lý, địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học. Các tham luận tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, góp phần làm rõ mối quan hệ liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; giữa hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và bảo đảm nguồn lực; đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển giáo dục.

Các ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, làm luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội; đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội thảo.