Tạo đột phá để Sơn Trà phát triển toàn diện

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra thực tế tại một số công trình trọng điểm Sơn Trà.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật phường Sơn Trà đạt được thời gian qua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Theo đó, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bảo đảm toàn diện. Kinh tế - xã hội duy trì đà phát triển; thu ngân sách đến nay đạt 1.388 tỷ đồng, bằng 82% dự toán. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác quản lý người nước ngoài, phòng chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn tại khu vực ven biển và bán đảo được quan tâm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Sơn Trà là địa bàn rộng, dân số đông, hội tụ nhiều lợi thế kinh tế biển nhưng cũng là trọng điểm về an ninh trật tự. Do đó, tinh thần xuyên suốt mà Đảng bộ và cả hệ thống chính trị phường phải quán triệt sâu sắc là: Chủ động trong lãnh đạo, quản lý, chủ động tháo gỡ khó khăn và chủ động kiểm soát các nguy cơ rủi ro. Phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, khơi thông điểm nghẽn đầu tư, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng công trình và kỷ cương pháp luật. Ngoài ra, cần siết chặt quản lý đô thị, đất đai, tài sản công và bảo vệ cảnh quan môi trường, kiên quyết kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị ngay từ ban đầu, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành điểm nóng phức tạp. Khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để đề xuất phương án khai thác, sử dụng đúng quy định, tránh lãng phí, xuống cấp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong phát triển du lịch, Sơn Trà phải giữ vững cảnh quan, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng và tính đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà, tuyệt đối không đánh đổi môi trường sinh thái để lấy lợi ích kinh tế trước mắt. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phường phải xác định rõ vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, đơn vị nào chịu trách nhiệm và ấn định thời hạn xử lý cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến đường 30m (đoạn Ngô Quyền - Lê Tấn Trung) và dự án khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang - Biển Đông.

Đặc biệt, Sơn Trà cần giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trước đặc thù có lượng du khách, người nước ngoài tạm trú lớn cùng hoạt động kinh tế biển nhộn nhịp, các lực lượng chức năng phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng "phường không ma túy", siết chặt quản lý cư trú, người nước ngoài và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong tuần tra, kiểm soát cảng cá, âu thuyền và khu vực bán đảo, xử lý dứt điểm các hoạt động cắm trại, du lịch trái phép.

Đối với các kiến nghị, đề xuất từ địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo quán triệt phương châm: việc cấp thiết thì phải tập trung giải quyết ngay, việc cần nguồn lực phải có lộ trình cụ thể, việc vướng mắc cơ chế phải được hướng dẫn rõ ràng. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với phường xử lý phương án sửa chữa 9 khu chung cư nhà nước; bố trí nguồn lực đầu tư chợ Sơn Trà; tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, pháp lý của 13 dự án trên bán đảo Sơn Trà và các hoạt động dịch vụ ven biển; thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông và rà soát danh mục đầu tư trường lớp. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy có trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về tổ chức, biên chế và bảo đảm điều kiện hoạt động cho khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của phường.