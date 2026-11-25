Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc phát biểu tại hội nghị

Chuyển biến rõ nét trên cả ba trụ cột số

Sáng 25-11-2026, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW Đảng ủy xã Đa Phúc tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 10, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW Đảng ủy xã chủ trì hội nghị. Trong đó, trọng tâm là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực chất, bắt đầu từ hoạt động của chính quyền, từng cơ sở kinh doanh và mỗi gia đình.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tống Giang Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Đỗ Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số thuộc 4 trục cơ quan.

Đồng chí Đỗ Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ phát biểu

Tại hội nghị, đại diện Công an xã Đa Phúc, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW Đảng ủy xã đã trình bày báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm 2026. Báo cáo cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên trụ cột chính quyền số, hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số và không gian làm việc số HanoiWork được vận hành đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư, với hệ thống mạng Internet, Wifi được phủ tại 32/32 nhà văn hóa thôn; 117 bộ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức thuộc 4 trục cơ quan. Đây là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường điện tử, giảm thời gian luân chuyển văn bản, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Trong khi đó, trụ cột xã hội số từng bước lan tỏa đến các lĩnh vực thiết yếu. Mô hình phòng học số tại Trường THCS Đa Phúc góp phần đổi mới phương pháp dạy và học; ứng dụng HanoiCheck được triển khai tại 15/15 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú, hỗ trợ công khai, minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trường học. Ba điểm Nhà văn hóa số tại Bắc Phú, Xuân Ngọc, Đức Hậu được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, 19 Tổ chuyển đổi số cộng đồng được duy trì, với hơn 15.353 lượt thành viên tham gia các nhóm cộng đồng của 19 thôn trên nền tảng iHanoi.

Trung tá Nguyễn Quốc Đồng, Trưởng Công an xã Đa Phúc phát biểu tại hội nghị

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại Đa Phúc không chỉ tập trung trong hoạt động của bộ máy chính quyền mà đang từng bước mở rộng đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đời sống dân sinh.

Rõ người, rõ việc, lấy người dân làm trung tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận về tình hình triển khai nhiệm vụ tại từng phòng, ban, đơn vị; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành nền tảng số, cập nhật dữ liệu và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, không hình thức, không chạy theo thành tích.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Giang Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh và Nhân dân tham gia các nền tảng số, nhất là ứng dụng livestream trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và sử dụng nền tảng số chung của xã. Đồng thời, cần hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh tích hợp mã QR cho sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin, nguồn gốc và giá trị sản phẩm.

Một trong những định hướng đáng chú ý được đặt ra tại hội nghị là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị nghiên cứu xây dựng thư viện AI dùng chung cho từng lĩnh vực công việc, hỗ trợ cán bộ nâng cao năng suất, chất lượng xử lý nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc ứng dụng phải đặt yêu cầu an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin lên hàng đầu, tuyệt đối không để phát sinh nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ.

Đặc biệt, xã cần xây dựng lộ trình phát triển xã hội số, hình thành các hạt nhân số tại cộng đồng với chỉ tiêu cụ thể trong năm 2027, hướng tới mục tiêu mỗi gia đình có một hạt nhân số. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để đưa kỹ năng số đến từng hộ dân, giúp người dân không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn biết sử dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và giải quyết các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, khắc phục tình trạng triển khai thiếu đồng bộ; các nhiệm vụ trọng tâm phải được rà soát, phân công cụ thể theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Trên cơ sở đó, lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để tập trung nguồn lực thực hiện.

Từ những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ cụ thể, Đa Phúc đang từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ đơn thuần sang khai thác hiệu quả dữ liệu, nền tảng số trong quản lý và đời sống. Quan trọng hơn, chuyển đổi số được xác định không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà cần sự tham gia chủ động của từng cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi người dân. Khi mỗi gia đình có một hạt nhân số, mỗi người dân trở thành một chủ thể tích cực trong môi trường số, Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã Đa Phúc.