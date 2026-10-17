Tạo đột phá cho thể thao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, đầu tư dàn trải khó tạo đột phá. Ngành Thể thao cần xác định các môn, nội dung và vận động viên trọng điểm dựa trên tiềm năng, trình độ cạnh tranh quốc tế và khả năng đạt thành tích tại ASIAD, Olympic. Đầu tư trọng điểm không có nghĩa chỉ tập trung vào các môn đã thành công. Cần phát hiện hướng đi mới, đồng thời duy trì cơ hội phát triển cho những môn khác.

Một nền thể thao mạnh không thể phụ thuộc vào vài cá nhân. Muốn duy trì thành tích, cần hình thành hệ thống phát hiện và đào tạo liên thông từ trường học, địa phương, câu lạc bộ đến trung tâm huấn luyện và đội tuyển quốc gia. Thể thao học đường phải trở thành nền tảng. Ngành Thể thao cần phối hợp với ngành Giáo dục để phát hiện học sinh có năng khiếu, tạo điều kiện đào tạo bài bản, đồng thời bảo đảm việc học văn hóa và định hướng nghề nghiệp. Hiệu quả đào tạo không nên chỉ đo bằng huy chương trước mắt, mà còn bằng chất lượng lực lượng trẻ và khả năng kế thừa thành tích.

Trong thể thao hiện đại, tài năng và ý chí là điều kiện cần, nhưng khoa học giúp khai thác tiềm năng vận động viên. Việt Nam cần ứng dụng công nghệ vào phân tích thành tích, theo dõi thể lực, xây dựng giáo án, dinh dưỡng, phòng ngừa chấn thương và phục hồi. Quyền lợi vận động viên phải được bảo đảm, từ điều kiện tập luyện, dinh dưỡng, chăm sóc y tế đến học tập và định hướng nghề nghiệp sau thi đấu. Môi trường chuyên nghiệp, công bằng sẽ giúp thu hút nhân tài và tạo động lực cống hiến. Bên cạnh ngân sách nhà nước, cần hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức xã hội, phát triển câu lạc bộ, dịch vụ và kinh tế thể thao. Xã hội hóa cần tạo nguồn lực ổn định cho đào tạo, thi đấu, thay vì chỉ dừng ở tài trợ từng sự kiện.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để thể thao Việt Nam đổi mới tư duy và phương thức phát triển. Thành công không chỉ nằm ở số huy chương, mà còn ở khả năng xây dựng hệ thống đào tạo hiện đại, phát triển tài năng liên tục và nâng cao sức cạnh tranh.

Đổi mới tư duy phải đi cùng đổi mới cách làm; đầu tư phải gắn với hiệu quả; thành tích trước mắt phải song hành với nền tảng bền vững. Ngành Thể thao cần cụ thể hóa định hướng thành chương trình hành động có mục tiêu, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng. Việc đánh giá phải căn cứ hiệu quả đầu tư, chất lượng đào tạo trẻ, sự tiến bộ của vận động viên và năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh chạy theo thành tích nhất thời. Đó là con đường để thể thao thành tích cao Việt Nam tạo bước đột phá, khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.