Tạo đồng thuận từ cơ sở qua đối thoại để thúc đẩy phát triển

Từ đối thoại, nhiều chủ trương, dự án được người dân đồng tình, tích cực tham gia, thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chính quyền xã Chiềng Sinh đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân nhằm thông tin cụ thể về chủ trương phát triển cây cà phê, mắc ca. Ảnh: TTXVN phát

Từ đối thoại đến kết quả sản xuất

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, năm 2026, xã Chiềng Sinh được giao trồng mới 400 ha cà phê và 400 ha mắc ca. Ngay từ khi triển khai, chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân.

Tại các buổi đối thoại, cán bộ địa phương thông tin cụ thể về chủ trương phát triển cây cà phê, mắc ca, giá trị kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thông qua các buổi gặp gỡ, người dân được trao đổi, nêu những băn khoăn về giống, diện tích, mức hỗ trợ và cách thức tổ chức sản xuất để cán bộ giải đáp ngay tại cơ sở. Qua đó, người dân hiểu rõ chính sách, điều kiện tham gia và chủ động đăng ký sản xuất.

Cùng với tuyên truyền, vận động, xã Chiềng Sinh huy động gần 2.000 người thuộc lực lượng vũ trang, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người dân tham gia hàng chục nghìn ngày công, hỗ trợ các hộ dân đào hố, trồng cây. Cách làm này vừa giảm áp lực nguồn vốn ngân sách, vừa nâng cao trách nhiệm của người dân đối với cây trồng, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Từ đó, từng bước chuyển từ “được hỗ trợ để sản xuất” sang “chủ động tham gia để phát triển sản xuất”.

Nhờ sự đồng thuận sau đối thoại, kết thúc vụ trồng năm 2026, xã Chiềng Sinh đã trồng mới 860 ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng diện tích lên gần 1.200 ha. Trong đó, trên 718 ha được triển khai theo dự án và 141 ha do người dân tự đầu tư. Diện tích cà phê trồng mới trong năm 2026 gấp 2,6 lần tổng diện tích cà phê toàn xã triển khai từ năm 2025 trở về trước. Đối với cây mắc ca, người dân trong xã trồng mới 400 ha xen cây cà phê, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng diện tích mắc ca lên gần 1.000 ha.

Ông Lò Văn Tinh, người dân bản Thín, xã Chiềng Sinh cho biết: "Sau khi nghị quyết được triển khai đến cán bộ, đảng viên và người dân trong bản, bà con hiểu rõ hơn về chủ trương phát triển cây cà phê, mắc ca và tích cực tham gia. Cán bộ xuống tận bản tuyên truyền, giải thích cụ thể nên người dân hiểu được chủ trương, chính sách và hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng này. Gia đình tôi cũng chủ động trồng, chăm sóc cây cà phê, mắc ca và vận động các hộ trong bản cùng thực hiện. Bà con trong bản tích cực tham gia vì thấy đây là hướng phát triển sản xuất lâu dài, tạo thêm thu nhập cho gia đình”.

Từ chủ trương được ban hành, thông qua tuyên truyền và đối thoại trực tiếp, người dân hiểu rõ hơn về chính sách, chủ động đăng ký sản xuất và tổ chức trồng mới. Kết quả diện tích cà phê vượt xa chỉ tiêu được giao, cho thấy sự hưởng ứng của người dân đối với chủ trương phát triển cây trồng mới, cũng như vai trò của công tác vận động, tạo đồng thuận ngay từ cơ sở.

Đồng thuận để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Tại xã Mường Ảng, việc đối thoại với người dân cũng đã góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang với chiều dài hơn 10 km đi qua địa bàn. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Mường Ảng tích cực gặp gỡ, trao đổi với người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Đối với những hộ chưa hiểu rõ chính sách, cán bộ xã trực tiếp để trao đổi, giải thích về quyền và nghĩa vụ của người dân, cũng như các chính sách được hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng. Cách làm này giúp giải đáp trực tiếp, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Qua đó, người dân có thêm thông tin để phối hợp với chính quyền trong quá trình thực hiện.

Bà Lò Thị Tiên, người dân bản Na Luông, xã Mường Ảng cho biết, với những trường hợp chưa hiểu về công tác giải phóng mặt bằng, cán bộ đến tận nhà tư vấn, giải thích sâu hơn để người dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình cũng như những chính sách được hưởng. Qua đó, người dân cảm nhận được sự quan tâm của cán bộ đối với người dân khi thực hiện dự án.

Chính quyền xã Mường Ảng (Điện Biên) thường xuyên đối thoại với người dân, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Ảnh: TTXVN phát

Đây cũng là cách làm được xã Mường Ảng áp dụng trong thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tổ chức thực hiện các chủ trương phù hợp với thực tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng Trần Minh Giáp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã bắt tay ngay vào việc bám sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, tình cảm của người dân. Qua đó, địa phương tập trung tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, các chương trình mục tiêu và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với giải phóng mặt bằng, xã Mường Ảng đẩy mạnh vận động người dân phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ, chế biến nông sản và du lịch. Việc tiếp xúc trực tiếp, giúp chính quyền nắm được những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của địa phương.

Tại Điện Biên, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp hơn 730 lượt công dân, với trên 820 người. Qua đối thoại, chính quyền vừa giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, vừa nắm thêm thông tin từ cơ sở để kịp thời điều chỉnh cách tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nhiều vấn đề đều được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách và phối hợp thực hiện.

Từ thực tế tại các xã Chiềng Sinh và Mường Ảng cho thấy, việc một số địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giúp người dân hiểu rõ chủ trương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở để rồi tích cực tham gia thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.