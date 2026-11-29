Từ ngày 1/7/2027, quy định mới về đất đai và nhà ở chính thức có hiệu lực sẽ mở rộng điều kiện tách thửa, hợp thửa đất. Theo đó, người sử dụng đất không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như trước, mà chỉ cần đáp ứng điều kiện được cấp sổ đỏ là có thể thực hiện thủ tục này.