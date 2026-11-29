Tạo đồng thuận trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Nhằm siết chặt kỷ cương quản lý đất đai và trật tự xây dựng theo Kết luận số 114 của Thành ủy cùng Kế hoạch số 363 của UBND thành phố Hà Nội, phường Nghĩa Đô đang tập trung rà soát, thống kê và phân loại các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở nhận diện cụ thể từng trường hợp, địa phương xây dựng lộ trình và phương án giải quyết phù hợp theo quy định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tao-dong-thuan-trong-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-246261129175214062.htm