Tạo đồng thuận trong thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường

Chênh lệch giữa các địa bàn

Thời gian qua, hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Chũ do liên danh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Lục Ngạn và Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Thắng Hưng thực hiện. Rác sau thu gom được vận chuyển đến nhà máy xử lý tại xã Kiên Lao. Hiện khu vực trung tâm phường được thu gom cách ngày, các khu vực còn lại khoảng hai ngày một lần.

Cán bộ phụ nữ tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Chũ thu phí dịch vụ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cho biết, kết quả thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường có sự chênh lệch lớn giữa các địa bàn. Tại khu vực trung tâm, người dân đã quen với việc đóng tiền sử dụng dịch vụ thu gom rác nên tích cực tham gia. Trong khi đó, nhiều hộ ở vùng ven có vườn, đồi rộng, thường tự xử lý rác tại gia đình nên chưa có thói quen sử dụng dịch vụ thu gom tập trung. Điều này ảnh hưởng đến nguồn kinh phí và chất lượng dịch vụ. Trung tâm đã đề xuất với chính quyền địa phương các giải pháp khắc phục, nâng tỷ lệ thu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần rà soát, cập nhật đầy đủ đối tượng sử dụng dịch vụ; tổ chức thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm đóng góp kinh phí, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ thu gom, xử lý rác tập trung.

Tại tổ dân phố Trần Hưng Đạo, từ đầu năm 2026, Chi hội Phụ nữ được giao đảm nhận thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường thay cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố cho biết: “Chi hội phân công hội viên theo dõi danh sách các hộ, trực tiếp vận động người dân đóng tiền dịch vụ, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ đó, kết quả thu trong 9 tháng năm 2026 tăng gấp đôi so với trước”.

Tại xã Trường Sơn, số tiền thu từ dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2026 ước đạt 50 triệu đồng, chưa đáp ứng kinh phí tổ chức thu gom, vận chuyển rác trên toàn địa bàn. Theo ông Giáp Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã, một số hộ dân cho rằng có thể tự xử lý rác tại vườn, ruộng nên chưa tham gia đóng tiền dịch vụ. Trong khi địa bàn rộng, nhiều thôn xa trung tâm khiến chi phí thu gom, vận chuyển cao. Vì vậy, hoạt động thu gom rác hiện chủ yếu tập trung dọc tỉnh lộ 293. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng tiền dịch vụ, từng bước mở rộng phạm vi thu gom.

Tại các phường Võ Cường, Kinh Bắc và Vũ Ninh, kết quả thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường cũng chưa đạt yêu cầu. Đến ngày 16/10, phường Võ Cường đạt 85%, Kinh Bắc đạt 77% và Vũ Ninh đạt 78%. Nguyên nhân chủ yếu do danh sách thu chưa được cập nhật kịp thời theo biến động về số hộ, nhân khẩu, phòng trọ và cơ sở kinh doanh. Một số chủ nhà trọ chưa kê khai đầy đủ số phòng cho thuê; tình trạng chậm nộp, không nộp hoặc nộp chưa đủ tiền dịch vụ vẫn xảy ra.

Nâng chất lượng dịch vụ

Để duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải thường xuyên, các địa phương cần nâng tỷ lệ thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường, giảm áp lực hỗ trợ từ ngân sách. Tuy nhiên, cùng với việc vận động người dân đóng góp, chất lượng dịch vụ cũng phải được nâng lên, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thu gom, vận chuyển rác thải.

Hiện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh đảm nhận thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại 3 phường Kinh Bắc, Vũ Ninh và Võ Cường, với khoảng 194 tấn/ngày. Trong khi đó, nguồn thu tiền dịch vụ từ các hộ dân chưa đủ bù đắp chi phí thu gom rác từ hộ gia đình đến điểm tập kết. Doanh nghiệp phải sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác để bù đắp, duy trì hoạt động.

Trước khó khăn này, Công ty đã rà soát, sắp xếp lại nhân lực, thuê thêm xe chuyên dụng, điều chỉnh phương án thu gom phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế rác tồn đọng. Do giá nhiên liệu, vật tư và chi phí nhân công tăng, doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các hợp đồng dịch vụ thực hiện theo đơn giá cố định.

Thực tế cho thấy, ở những địa phương có kết quả thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đạt cao, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền còn có vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân. Một số địa phương chủ động đổi mới cách tổ chức thu gom, vận chuyển rác. Hiện nay, công tác thu phí vệ sinh môi trường đã được thành phố phân cấp giao cho các xã, phường tự thu - chi bảo đảm cân đối hoạt động. Kết quả thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường còn chênh lệch ở nhiều địa bàn đang làm gia tăng áp lực chi ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, để khắc phục, các địa phương cần rà soát, cập nhật đầy đủ đối tượng sử dụng dịch vụ; tổ chức thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh. Khi việc thu gom được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, tương xứng với số tiền đóng góp sẽ tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần duy trì hoạt động vệ sinh môi trường bền vững.