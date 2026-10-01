Tạo đồng thuận triển khai dự án trọng điểm

Người dân phường Mường Thanh ký cam kết giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm, phân khu A.

Gia đình bà Lê Thị Liễu, tổ dân phố 11 (phường Mường Thanh) có khoảng 1ha đất sản xuất nằm trong phạm vi Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm, phân khu A. Gắn bó với mảnh đất này nhiều năm, nên khi dự án bắt đầu triển khai, gia đình bà Liễu không khỏi băn khoăn và chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, qua các buổi họp và những lần cán bộ phường, tổ dân phố trực tiếp đến vận động, gia đình bà Liễu dần hiểu rõ hơn về dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, những quyền lợi liên quan và đã đồng thuận.

Không chỉ gia đình bà Liễu, tổ dân phố 11 có hơn 100 hộ nằm trong phạm vi dự án. Theo ông Trần Văn Thuận, Tổ trưởng tổ dân phố 11, để tạo sự đồng thuận, tổ dân phố thường xuyên tổ chức họp, tuyên truyền và trực tiếp đến từng hộ dân: “Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhân dân để sớm thực hiện dự án. Đến nay, một số hộ dân đã ủng hộ và đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng” - ông Thuận cho biết.

Dự án có tổng diện tích hơn 48,5ha, quy mô dân số khoảng 5.564 người, hướng tới hình thành khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, với các chức năng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, kết nối không gian cảnh quan mặt nước sông Nậm Rốm. Dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch và mở rộng không gian đô thị của tỉnh.

Để thực hiện dự án, trên địa bàn phường Mường Thanh có khoảng trên 45,5ha đất phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, liên quan đến 312 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến nhiều hộ dân do đó ngay từ đầu, UBND phường xác định tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là nhiệm vụ then chốt. Phường huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp với Ban Chỉ đạo tuyên truyền giải phóng mặt bằng, Ủy ban MTTQ phường, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố và các cơ quan chuyên môn để tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ.

Ông Trần Sỹ Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết: “UBND phường phân công cán bộ phụ trách từng nhóm hộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn. Tại các tổ dân phố, lực lượng ở cơ sở trở thành cầu nối, chuyển tải thông tin đầy đủ, kịp thời đến từng gia đình”.

Cùng với tuyên truyền, phường chú trọng công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nghiên cứu, phản ánh và thực hiện quyền của mình theo quy định. Những vấn đề chưa rõ được cơ quan chuyên môn trực tiếp giải thích; các kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết. Cách làm sát cơ sở đang giúp công tác giải phóng mặt bằng từng bước có chuyển biến. Đến nay, phường Mường Thanh đã đo đạc xong hơn 45,5ha; quy chủ được 287/319 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với diện tích 41,5ha; xác minh nguồn gốc đất của 110 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, tổng diện tích 18,3ha.

Cùng với đó, ngay sau khi nhận nguồn vốn do nhà đầu tư tạm ứng, UBND phường thành lập 2 tổ công tác, công khai phương án và vận động các hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Đến nay, hơn 9,56 tỷ đồng đã được giải ngân cho 40 thửa đất, với diện tích trên 6,1ha.

Phường đang tiếp tục thực hiện rà soát kỹ từng hồ sơ, nhất là nguồn gốc sử dụng đất, diện tích, loại đất, đối tượng được bồi thường, tài sản trên đất và các chính sách hỗ trợ. Với những hộ đã lập phương án và đang niêm yết công khai, cán bộ sẽ tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động, kịp thời giải đáp những vấn đề còn vướng mắc. Sau khi hoàn thành niêm yết, các ý kiến của người dân sẽ được tổng hợp, tiếp thu, giải trình; phương án được hoàn thiện để thẩm định, phê duyệt, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng theo từng phần diện tích đủ điều kiện.

Theo ông Trần Sỹ Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, quan điểm của phường là không chạy theo tiến độ bằng mọi giá, mà phải làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch và giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của người dân. Bởi khi người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và thấy quyền lợi hợp pháp của mình được bảo đảm, sự đồng thuận sẽ chuyển thành hành động cụ thể.

Với Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm, phân khu A, mỗi hộ dân đồng thuận, mỗi thửa đất được bàn giao là thêm một bước đưa dự án tiến gần hơn đến mục tiêu. Từ những phần mặt bằng được tạo dựng hôm nay, một không gian đô thị mới đang từng bước hình thành, mở thêm dư địa phát triển cho phường Mường Thanh và khu vực trung tâm tỉnh.