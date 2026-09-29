Tạo đồng thuận để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trục không gian Quốc lộ 1A

Lãnh đạo phường Kim Liên trực tiếp kiểm tra, lắng nghe ý kiến của người dân đối với thực hiện công tác GPMB. Ảnh: PV

Để người dân biết, hiểu và ủng hộ

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km, với tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m². Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác triển khai trên địa bàn trong tháng 9-2026. Phạm vi thu hồi đất của dự án gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình có đất ở cá nhân, với tổng số khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Với phạm vi tác động trực tiếp đến đất đai, nhà ở và sinh kế của nhiều người dân, mỗi bước triển khai đều đặt ra yêu cầu phải làm rõ thông tin, chính sách và quyền lợi của những trường hợp bị ảnh hưởng. Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào các thủ tục thu hồi đất, phường Kim Liên xác định tuyên truyền, công khai chính sách và đối thoại với người dân phải được thực hiện song song với quá trình GPMB. Các cuộc họp tại khu dân cư được tổ chức để trao đổi trực tiếp; các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến dự án được công khai để người dân có thể tiếp cận và tìm hiểu.

Đáng chú ý, phường đã tạo lập mã QR để cập nhật các cơ chế, chính sách, pháp lý của dự án và chỉ đạo của UBND thành phố. Thông tin cũng được niêm yết tại các nhà tập thể, nhà văn hóa gần khu vực có đất thu hồi. Cách làm này mở thêm một kênh tiếp cận thông tin cho người dân. Những nội dung liên quan đến chính sách không chỉ được nghe tại các cuộc họp mà còn có thể được xem lại, nghiên cứu trong thời gian phù hợp với từng gia đình.

Việc cung cấp thông tin theo nhiều kênh đã giúp các hộ dân thuộc diện GPMB chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu chính sách.

Là một trong những hộ có đất thuộc chỉ giới thực hiện dự án, ông Lê Anh Tuấn (ở ngõ 24 đường Giải Phóng, phường Kim Liên) cho biết, ngay từ khi triển khai, người dân được thông báo về lịch trình, các mốc thời gian và những phần việc phường thực hiện. Cùng với đó, các lực lượng chức năng trực tiếp đo đạc, kiểm đếm và cung cấp thông tin về chính sách bồi thường, giúp các hộ nắm được diện tích nhà đất hiện có cũng như phần diện tích dự kiến bị thu hồi.

Từ thực tế tiếp cận thông tin, ông Lê Anh Tuấn đánh giá cách làm này giúp người dân có tâm lý ổn định hơn khi thực hiện GPMB. Đặc biệt, việc phường cung cấp thông tin qua mã QR tạo điều kiện để người dân không chỉ tiếp nhận chính sách tại các cuộc họp mà còn có thể chủ động xem lại, nghiên cứu kỹ hơn các nghị định, quyết định liên quan.

Người dân xem quy hoạch thực hiện Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kim Liên (Hà Nội). Ảnh: Nguyên Bảo

Nếu với ông Lê Anh Tuấn, việc tiếp cận thông tin giúp người dân chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu chính sách, với bà Ngô Thanh Thủy (ở số 38 đường Giải Phóng, phường Kim Liên) sự rõ ràng trong từng bước kiểm đếm, khảo sát và tuyên truyền lại là yếu tố giúp gia đình đi đến quyết định bàn giao mặt bằng sớm.

Gia đình bà Ngô Thanh Thủy thuộc diện phải di chuyển để thực hiện dự án. Ban đầu, việc rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm và thay đổi địa điểm sinh kế khiến gia đình không khỏi băn khoăn. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chức năng đã trực tiếp đến gia đình kiểm đếm, khảo sát, đo đạc, tuyên truyền; các nội dung được thông báo bằng văn bản và trao đổi trực tiếp.

Bà Ngô Thanh Thủy cho biết, gia đình đã được cung cấp thông tin về các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các hội nghị do phường tổ chức, đồng thời tiếp cận thông tin qua mã QR. Việc có thể nắm bắt các thông tin liên quan và được tuyên truyền, thông báo rõ ràng giúp gia đình có cơ sở để xem xét, từ đó thống nhất bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

Sự đồng thuận được cụ thể hóa bằng tiến độ GPMB

Những chuyển biến trong công tác GPMB Dự án trục không gian Quốc lộ 1A tại phường Kim Liên đang được thể hiện rõ qua từng phần việc cụ thể. Theo báo cáo của UBND phường Kim Liên, tính đến ngày 22-9-2026, toàn bộ 219/219 thửa đất thuộc dự án đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm; 219/219 thửa cũng đã hoàn thành lập hồ sơ xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất. Đáng chú ý, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ phường đã tiếp nhận bàn giao 5 căn nhà của các hộ gia đình bàn giao sớm để thực hiện dự án.

Phường Kim Liên công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A tới từng hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguyên Bảo

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, từ sự ủng hộ của các hộ dân, phường sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác để triển khai nhiệm vụ. Cán bộ, công chức các phòng, ban cùng Ban Quản lý dự án tập trung thực hiện công việc, bám sát tiến độ GPMB.

Theo chỉ giới đường đỏ được UBND thành phố phê duyệt, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường Kim Liên khoảng 14.750m², gồm 11.517,3m² đất tổ chức, đất khác; 853m² đất nhà tập thể và 2.379,9m² đất nhà ở riêng lẻ.

Đến nay, phường đã hoàn thành 4 cuộc họp với người dân có đất thu hồi và 1 cuộc họp với các tổ chức có đất thu hồi. Thông báo thu hồi đất đã được ban hành và bàn giao cho 217/217 chủ thể, tương ứng 219 thửa, đạt 100%. Khung dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được lập cho 217/217 chủ thể, tương ứng 219 thửa đất. Bắt đầu từ sáng ngày 28-9-2026, phường Kim Liên đã công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A tới từng hộ dân bị ảnh hưởng…

Có thể thấy, trong công tác GPMB, sự đồng thuận không thể chỉ được đo bằng số hộ đã bàn giao mặt bằng, mà còn được hình thành từ cách chính quyền cung cấp thông tin, giải thích chính sách và lắng nghe những vấn đề người dân còn băn khoăn. Tại phường Kim Liên, việc công khai thông tin qua nhiều kênh, trong đó có mã QR, kết hợp với đối thoại và trực tiếp giải đáp từng trường hợp đang tạo thêm cơ sở để người dân chủ động tham gia vào quá trình GPMB. Khi những vướng mắc còn lại tiếp tục được nhận diện và kiến nghị tháo gỡ, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm tiến độ dự án, mà còn là bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong từng bước triển khai.