Xã Đức Phú trao sinh kế cho hộ nghèo để họ có sinh kế vươn lên làm ăn. Ảnh: D.LỆ

Nhiều nguồn lực

Tại xã Đức Phú, tuyến kênh mương dẫn từ đập Cây Sung ra cánh đồng thôn Kỳ Thạnh đang được xây dựng kiên cố, đảm bảo tưới tiêu nước cho cánh đồng của thôn. Khi tuyến kênh hoàn thiện, người dân có thể làm lúa 2 vụ hoặc 1 vụ lúa và thêm 1 vụ hoa màu.

Ông Võ Ngọc Ái, người dân thôn Kỳ Thạnh nói: “Nhờ có sự quan tâm đầu tư từ nguồn lực của Nhà nước, nên những công trình dân sinh như thế này sẽ giúp người dân trong thôn có nước tưới tiêu, phát triển được sản xuất thì mới có sinh kế ổn định. Người làm nông nếu không có nước tưới thì sản xuất rất khó khăn, nên việc có kênh mương dẫn nước về đồng giúp nông dân chúng tôi trồng lúa, trồng hoa màu, trồng cây ăn trái cũng dễ dàng, thuận lợi hơn”.

Ngoài đầu tư hạ tầng, sinh kế cho hộ nghèo cũng là giải pháp được xã Đức Phú quan tâm. Bà Bùi Thị Loan (thôn Tam Thạnh, xã Đức Phú) đã được hỗ trợ 1 con bò sinh sản trong năm này. Một mình nuôi 3 con đang ăn học từ công việc tự do, nay được hỗ trợ vật nuôi, gia đình sẽ có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống.

Công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở thôn Kỳ Thạnh, xã Đức Phú giúp người dân có điều kiện sản xuất hiệu quả hơn. Ảnh: D.LỆ

Tại phường Cẩm Lệ, hộ nghèo còn lại của phường chủ yếu rơi vào các hoàn cảnh đơn thân hay gia cảnh quá khó khăn, chỉ có thể trợ giúp nâng mức sống.

Ở tổ dân phố số 9, phường Cẩm Lệ, bà Hoàng Thị Minh Dựa hiện đang nuôi cháu ngoại đi học. Nhận thấy hoàn cảnh bà Dựa khó khăn, Chi bộ tổ dân phố số 9 cùng Chi hội Phụ nữ đã nhận đỡ đầu cháu bé, mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng để cháu có điều kiện ăn học.

Bà Dựa nói: “Nhờ có sự hỗ trợ của tổ dân phố mà cháu tôi không phải nghỉ học, tôi đi nhặt ve chai cũng có thêm đồng cho hai bà cháu ăn uống. Tôi cũng cố gắng nuôi cháu, để cháu học hành đến nơi đến chốn thì mới mong hết khổ được”.

Bám sát công cuộc giảm nghèo

Theo UBND xã Đức Phú, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như hỗ trợ về đời sống, tiền điện, cải thiện mức sống; hỗ trợ phương tiện, điều kiện sinh hoạt; triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chính sách giảm nghèo khác đã được xã triển khai.

Ngoài ra, từ các nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xã tập trung đầu tư các công trình mang tính chất dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả bền vững về lâu dài.

Phường Cẩm Lệ đang thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, trong đó chủ yếu tập trung nâng cao mức sống, tạo sinh kế phù hợp cho hộ còn nhiều khó khăn. Ảnh: D.LỆ

Ông Hoàng Minh Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú cho biết: “Qua rà soát, số hộ nghèo năm 2026 của xã còn 68 hộ, tỷ lệ 2,58% theo chuẩn nghèo hiện hành. Kết quả trên cho thấy công tác giảm nghèo trên địa bàn xã trong năm 2026 đã đạt được những kết quả nhất định; các chính sách hỗ trợ được triển khai tương đối đồng bộ, góp phần ổn định đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trong các giải pháp giảm nghèo của xã, việc hỗ trợ sinh kế được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ tạo việc làm, tạo thu nhập, giúp các hộ từng bước chủ động cải thiện đời sống và có khả năng thoát nghèo bền vững hiệu quả nhất”.

Trong khi đó, phường Cẩm Lệ tập trung mọi nguồn lực, hỗ trợ nâng mức sống để giúp các hộ khó khăn có mức sống tốt hơn. Trong 127 hộ nghèo còn lại của phường Cẩm Lệ, chỉ có 2 hộ có khả năng lao động nên được tạo sinh kế, giới thiệu việc làm và thoát nghèo được trong năm 2026 này.

Còn lại 125 hộ đều không còn khả năng lao động, phường tập trung giúp đỡ về mọi mặt để họ được nâng mức sống. Ngoài các chính sách theo quy định đối với hộ nghèo được hưởng, thì phường còn huy động nguồn lực xã hội hóa, chung tay giúp đỡ hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ nói: “Hộ nghèo còn lại của phường Cẩm Lệ phần lớn khó tác động, nhưng phường đang cố gắng hỗ trợ hộ nghèo để giảm nghèo tốt hơn. Phường rà soát từng hộ, hộ nào có khả năng tác động được thì hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hoặc tạo việc làm phù hợp như giúp sinh kế để vào bán buôn ở chợ, mua bán nhỏ phù hợp độ tuổi.

Các hội đoàn thể của phường cùng vào cuộc, giúp đỡ cho hội viên của hội các điều kiện cần thiết để tác động thoát nghèo. Ngoài ra, từ nguồn lực xã hội hóa vì người nghèo, phường cũng sẽ hỗ trợ thêm các điều kiện giúp hộ nghèo nâng cao mức sống, có cuộc sống tốt hơn”.