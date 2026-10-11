Tạo động lực từ kiện toàn hạ tầng

Xã Thăng An tổ chức lễ hội văn hóa - thể thao miền biển tại làng Cửa Khe để thu hút khách đến tham quan, khám phá vùng đất và văn hóa bản địa. Ảnh: QUANG VIỆT

Tận dụng các ưu thế

Các bãi biển của xã Thăng An vẫn giữ được vẻ hoang sơ quyến rũ với cát trắng phau mịn màng, các bờ biển dài nhấp nhô phủ sóng.

Từ đường Võ Chí Công, theo chỉ dẫn, du khách dễ dàng đến với bãi biển Bình Minh và được tạo thuận lợi tối đa từ chỗ để xe, nhà tiếp đón khách đến hướng dẫn tham quan bãi biển, trải nghiệm văn hóa làng biển. Sau khi thưởng ngoạn cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực, du khách có thể nghỉ ngơi trong các khu nghỉ dưỡng của doanh nghiệp hoặc các homestay bình dị của người dân bản địa.

Khách tham quan trong và ngoài nước đến với biển Bình Minh ngày càng nhiều hơn nhờ tương tác với các hoạt động trình diễn văn hóa, thể thao, nghệ thuật của địa phương, qua đó, hứng thú với các giá trị đặc sắc của vùng đất.

Làng Cửa Khe (xã Thăng An) có tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Những tài nguyên thiên nhiên, lịch sử - văn hóa thời gian qua được chính quyền địa phương khai thác để tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết: "Năm 2027, địa phương sẽ đầu tư, đưa vào sử dụng đường nối từ đường Võ Chí Công vào làng Cửa Khe; trùng tu, tôn tạo nhà tiền hiền và nơi thờ ông tổ nghề làm mắm tại làng Cửa Khe để tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách và phong phú hơn sản phẩm du lịch”.

Trong khi đó, theo ông Trương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, địa phương luôn tự hào về vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Nơi đây có địa đạo Kỳ Anh oai hùng, có bóng cây rỏi mật hàng trăm năm tuổi che chở cho bao thế hệ và những làng nghề, điệu hò thấm sâu vào máu thịt người dân.

Thiên nhiên còn ban tặng hệ sinh thái Bãi Sậy Sông Đầm là một “lá phổi xanh” vô giá với sự đa dạng sinh học hiếm có.

Chính cái chất hồn hậu, cương trực của con người hòa cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị văn hóa, truyền thống đã tạo nên một bản sắc Bàn Thạch rất riêng trong phát triển du lịch bền vững. Tận dụng phong phú, đa dạng hệ sinh thái du lịch, nhất là lợi thế về hạ tầng, giao thông, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách.

Hoàn thiện, kiện toàn hạ tầng

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, địa phương đang tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch biển, cộng đồng, làng chài và trải nghiệm văn hóa địa phương. Các tuyến đường giao thông trọng điểm như đường Võ Chí Công, đường Thanh Niên và các yếu tố hạ tầng thiết yếu đã tạo điều kiện kết nối, phục vụ tốt khách tham quan.

Du khách tìm đến với khu vực rạn Bà Đậu. Ảnh: HỒNG RÔN

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch vẫn chưa đồng bộ, bãi đỗ xe và nhà đón tiếp khách chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, nhất là vào mùa cao điểm và các dịp tổ chức sự kiện.

Địa phương đang nghiên cứu cải tạo, nâng cấp điểm đón tiếp khách; xúc tiến, quảng bá du lịch Làng bích họa Tam Thanh gắn với hình thành không gian sáng tác, trưng bày nghệ thuật cộng đồng. Đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan và các công trình tạo điểm nhấn, điểm check-in tại khu vực biển Tam Thanh.

“Chúng tôi sẽ chỉnh trang không gian công cộng ven biển Tam Thanh, tổ chức lại hoạt động kinh doanh bảo đảm trật tự, mỹ quan và phục vụ tốt du khách. UBND phường đề xuất UBND thành phố đầu tư, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện, cấp nước; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông, phủ sóng wifi phục vụ phát triển du lịch tập trung”, ông Hiệu nói.

Du lịch biển đang phát triển ở xã Tam Xuân nhưng còn sơ khai do chưa hoàn thiện về hạ tầng. Ông Võ Hồng Rôn, Giám đốc Công ty TNHH Tam Tiến Travel cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu 40 thuyền SUP đảm bảo đủ phương tiện để đưa khách tham quan, khám phá đa dạng sinh học khu vực rạn Bà Đậu.

Doanh nghiệp cũng đã huy động các nguồn lực để có thể giúp du khách khám phá, trải nghiệm đa dạng không gian văn hóa làng biển. Các hoạt động trải nghiệm kéo lưới, tham quan nghề làm mắm, vá lưới, câu cá, đánh bắt hải sản giúp du khách hứng thú, cảm nhận rõ nét các giá trị truyền thống của làng biển.

Tuy vậy, cái khó trong kết nối tổ chức tour tham quan cho du khách là tuyến đường nối đường Võ Chí Công đến làng biển bị hư hỏng bấy lâu nay khiến đi lại, vận chuyển hành khách bị trở ngại.

“Mong chính quyền xã Tam Xuân, các cơ quan chức năng của thành phố đầu tư, kiện toàn lại tuyến đường nối từ đường Võ Chí Công đến làng biển Tam Tiến để khơi thông tiềm năng du lịch, kết nối các điểm đến, hình thành, phát triển bền vững chuỗi sản phẩm du lịch biển - đảo - cộng đồng”, ông Rôn nói.

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, nhất là giao thông cũng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch ở xã đảo Tam Hải. Phà qua sông Trường Giang nối từ xã Núi Thành đến Tam Hải đáp ứng nhu cầu qua lại của du khách vào mùa nắng, tuy nhiên phát sinh hạn chế vào mùa mưa.

Ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải cho biết để khắc phục tình trạng trên xã đã đầu tư thêm các phà mới, kiên cố, hiện đại hơn. Tam Hải đang điều chỉnh quy hoạch để đầu tư thêm tuyến đường ven biển kết nối thuận lợi hơn các điểm đến trên địa bàn. Các tuyến kè cũng được chú trọng đầu tư để tránh sạt lở, đảm bảo giao thông, mỹ quan du lịch.