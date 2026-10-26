Tạo động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Sáng 26/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển du lịch

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển du lịch, đặc biệt là mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

"Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với tinh thần chủ động, quyết liệt, hướng tới những cơ chế, chính sách có tính đột phá, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển. Quá trình xây dựng dự thảo đã có sự tham gia, đóng góp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu các định hướng của Thủ tướng Chính phủ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, dự thảo Nghị quyết không chỉ nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch mà còn thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Bộ trưởng mong muốn, các cơ chế, chính sách đặc thù được đề xuất sẽ xuất phát từ thực tiễn, có tính thiết thực và khả thi, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Khi được ban hành và triển khai, Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng Dự thảo Nghị quyết hướng tới ba mục tiêu: tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành sản phẩm và điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế; giảm chi phí, mở rộng không gian kinh doanh để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng thực sự tham gia, hưởng lợi từ du lịch; nâng sức cạnh tranh của điểm đến, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của khách và đóng góp của du lịch vào tăng trưởng.

Dự thảo Nghị quyết gồm 12 điều, lựa chọn những chính sách then chốt, áp dụng có trọng tâm tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, địa bàn du lịch cộng đồng và vùng khó khăn. Ưu đãi gắn với điều kiện, kết quả và cơ chế giám sát.

7 nhóm chính sách và 21 vấn đề tham vấn dành cho doanh nghiệp, hiệp hội đóng góp ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nêu 7 nhóm chính sách với 21 vấn đề tham vấn để cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội tập trung đóng góp ý kiến, đề xuất xuất phát từ thực tiễn hoạt động.

Về nhóm chính sách thứ nhất, liên quan đến điều kiện và ưu đãi đối với các dự án du lịch, dự thảo phân chia thành ba nhóm: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp, hiệp hội tập trung đánh giá ba vấn đề: Các ngưỡng vốn và lao động có phù hợp với thực tế hay không; liệu các tiêu chí này có bỏ sót những dự án ứng dụng công nghệ, sử dụng ít lao động nhưng tạo giá trị gia tăng cao hay không; và các gói ưu đãi đã đủ sức thúc đẩy quyết định đầu tư, mở rộng đầu tư hay chưa.

Doanh nghiệp cần đề xuất điều chỉnh cụ thể về mức ưu đãi, thời hạn và cách tính, đồng thời cho biết có thể cam kết, chứng minh những kết quả nào về doanh thu du lịch, liên kết với địa phương và thu hút khách quốc tế.

Nhóm chính sách thứ hai, hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị các đại biểu tập trung góp ý về tính phù hợp, khả thi của điều kiện mật độ xây dựng và phương pháp xác định diện tích cảnh quan được hưởng ưu đãi.

Đối với các hãng hàng không, cần làm rõ những hình thức hỗ trợ thực sự cần thiết để mở và duy trì đường bay mới, từ phát triển thị trường nguồn, tạo nguồn khách đến hỗ trợ chi phí ban đầu; đồng thời xác định cách thức gắn hỗ trợ với kết quả để có thể đo lường hiệu quả. Với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng cường tiêu thụ sản phẩm địa phương, bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định.

Đối với nhóm chính sách thứ ba, phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát, dự thảo đề cập đến kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Các mô hình đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm năm. Một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí có thể được thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cơ chế cấp phép một lần.

Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp chỉ rõ những mô hình cụ thể đang gặp khó khăn, chưa thể triển khai hoặc chưa phát huy được hiệu quả; xác định vướng mắc nằm ở thủ tục, điều kiện hay cơ quan quản lý. Đánh giá tính phù hợp của các tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, cũng như cách phân biệt mô hình kinh doanh mới với hoạt động kinh doanh thông thường.

Đối với hoạt động 24/7 và các sự kiện định kỳ, doanh nghiệp cần đề xuất những thủ tục hành chính có thể rút gọn, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và quyền lợi cộng đồng.

Về nhóm chính sách thứ tư, phát triển nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị doanh nghiệp xác định những vị trí việc làm, kỹ năng đang thiếu hụt nghiêm trọng và trực tiếp hạn chế khả năng phát triển. Góp ý về tiêu chí xác định chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và mức hỗ trợ đào tạo, đánh giá liệu các chính sách đề xuất đã đủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực hay chưa. Các doanh nghiệp cũng cần đề xuất hình thức phối hợp phù hợp trong đào tạo, tuyển dụng và đầu tư nhà ở cho người lao động.

Về nhóm chính sách thứ năm, thị thực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hãng hàng không chỉ rõ những thị trường cần ưu tiên, những vướng mắc về thị thực đang khiến Việt Nam mất cơ hội thu hút khách hoặc gây khó khăn trong xây dựng, bán sản phẩm. Các kiến nghị cần xác định rõ nội dung cần cải thiện, đồng thời đánh giá tác động dự kiến đối với lượng khách, thời gian lưu trú và hiệu quả kinh doanh.

Về nhóm chính sách thứ sáu, phát triển du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ và liên kết điểm đến, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị các đại biểu làm rõ những hỗ trợ cần thiết để điểm du lịch cộng đồng có thể đón khách và duy trì hoạt động bền vững; xác định vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong đưa điểm đến vào chương trình du lịch, đào tạo người dân, kết nối tiêu thụ sản phẩm và cải thiện chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, điều kiện và hồ sơ thụ hưởng chính sách cần được thiết kế phù hợp để hộ kinh doanh, người dân và cộng đồng thực sự có thể tiếp cận, thay vì chỉ dừng lại ở chủ trương hỗ trợ.

Về nhóm chính sách thứ bảy, hạ tầng, xúc tiến, tín dụng và tổ chức thực hiện, Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp chỉ rõ những điểm nghẽn về hạ tầng, xúc tiến và nguồn vốn đang trực tiếp cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời đề xuất cơ chế chuyển tiếp phù hợp đối với doanh nghiệp đang hoạt động, dự án đang triển khai hoặc có nhu cầu mở rộng để có thể tiếp cận chính sách.

Quy trình xác nhận điều kiện, giải quyết hỗ trợ và kiểm tra cần bảo đảm minh bạch, nhanh chóng, tránh tình trạng doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục hoặc xin xác nhận tại nhiều cơ quan.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị mỗi doanh nghiệp, hiệp hội lựa chọn các kiến nghị quan trọng nhất, trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đồng thời chuẩn bị ý kiến bằng văn bản, nêu rõ nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị quyết và gửi lại Bộ trong ngày 26/10.

PV